“Primogénito”, una nueva etapa en la vida musical de Monchy

Monchy acaba de presentar el disco de bachata Primogénito, símbolo del inicio de una nueva etapa en su vida profesional y que ejemplifica el concepto de “hacer música por placer y no por necesidad”.



“Hacer y crear la música que quiero, deseo y a la que soy sensible en estos momentos”, dijo ayer el cantautor en una entrevista con elCaribe.

Monchy lleva 22 años en la industria discográfica. De este tiempo, duró una década en el exitoso dueto con Alexandra, y tenía 12 bajo perfil tras la desintegración de esta combinación musical, aunque trató de volver a conquistar los escenarios con un concepto similar junto a la cantante Nathalia.

Ahora vuelve a la carga como solista con una producción de ocho canciones románticas. “En cuatro de ellas participo como autor y las cuatro restantes pues siempre me tocaron (el corazón)... No había tenido la oportunidad de grabarlas con anterioridad y lo hice en el mejor momento y para este álbum”, indicó.

En Primogénito incluye la canción de su puño y letra “Se gana y se pierde”; “Al amanecer”, una composición del productor, arreglista y guitarrista Mártires de León, y “Cero a la izquierda”, la cual escribió en conjunto con Deyvi Simé (autor de “Mal educado”, “Se acabó el abuso”, ambas interpretadas por Anthony Santos, y “Antes del lunes”, en la voz de Héctor Acosta “El Torito”).

Otras propuestas son: “Superhéroe” y “Báilame mucho”, en colaboración con Simé; “Dile que moriré”, de Wilfran Castillo, autor de uno de los grandes éxitos en la carrera de Monchy (“Hoja en blanco” 2009); “Locuras de un sueño” (co-escritas con Santiago Delgado y Mártires de León, y “Fantasías”, que regrabó de Bienvenido Morillo.

De estas piezas, actualmente promueve “Se gana y se pierde”, la cual Monchy había hecho para su colega Frank Reyes. “La escribí para Frank Reyes... Me inspiré en su estilo interpretativo y el estilo de canción que él hace. Nunca se la hice llegar y pues decidí hacerla para Primogénito”, reveló el bachatero.

Nominación Latin Billboard 2020

El estreno de este disco, disponible en las plataformas digitales, se produce justo cuando los Premios Billboard de la Música Latina anuncian que Monchy & Alexandra son finalistas en la categoría Artista tropical del año, grupo o dúo, para la ceremonia del 21 de octubre. “Grata sorpresa me llevé ayer (sábado), precisamente el día que salió Primogénito. Me sentí muy bien. Es el indicativo de que el trabajo y el esfuerzo que aportamos al antiguo proyecto no se ha desvanecido; ha quedado como huella indeleble y me alegra ser parte de eso”, dijo.

El dúo, disuelto en el 2008, se reencontró en el 2019 para grabar “Años luz”, como parte del disco Utopía, de la bachata Romeo Santos. “Fue un placer inmenso y un honor colaborar con Romeo Santos en su disco histórico Utopía. Supo cómo mezclar los elementos necesarios para lograr el color que caracterizó musicalmente el antiguo proyecto. Me sentí muy bien la verdad”, puntualizó Monchy.

Dos dúos musicales y un camino: la separación

Luego de la separación musical de Alexandra, Ramón Rijo, mejor conocido como Monchy, apostó a un nuevo dúo con Nathalia, hasta que la cantante decidió iniciar una vida “en los caminos de Dios”. “Es pastora, vive en Atlanta (Georgia). Siempre vi en ella una intención de seguir los caminos del Señor. Esa causa y el término del contrato con Terramusic LLC fueron las situaciones que dieron al traste con la culminación de ese proyecto que, gracias a Dios, nos dejó un Premio Lo Nuestro 2011/12 y una nominación al Latin Grammy, por el álbum Monchy & Nathalia”, recordó.