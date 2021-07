Centro de Gastroenterología conmemora 30 aniversario

Santo Domingo, RD.- El Centro de Gastroenterología de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar celebró y reconoció a personalidades que hicieron posible desde su fundación, hasta hoy, la construcción y funcionamiento de este importante centro.

La actividad, celebrada en la Iglesia San Antonio de Padua, contó con la asistencia de los más cercanos colaboradores y autoridades del sector, como el director del Servicio Metropolitano de Salud, doctor Edisson Feliz Feliz, bajo un estricto y riguroso protocolo de distanciamiento, que además fue transmitido a través de las redes y con el que se permitió a todos los empleados y amigos celebrar en la modalidad hibrida este 30 aniversario.

Durante la eucaristía se resaltó el gran aporte por parte del gobierno de Japón para la construcción del hospital, hace 30 años, y como a través del tiempo mantiene los estándares de calidad y servicios a los usuarios con un record de más de 30 mil consultas al año a pacientes de todo el país que así lo requieran.

Con su participación en el acto, la Dra. Anny Mambrú, directora de Gastroenterología destacó el compromiso de continuar elevando la calidad de los servicios y humanizar cada vez más la atención a quienes requieren asistencia y disponer de los mecanismos para que ese centro hospitalario sea cada vez más accesible.

“El compromiso no es solo para para elevar la calidad, es para que sea oportuna, dinámica y humana y que no se vea al paciente como un cliente, sino como parte de esa gran familia que compone y hace posible la funcionabilidad de este centro asistencial; siempre contando con el apoyo del superior gobierno y las autoridades del Servicio Nacional de Salud, y seguir contando los aniversarios, no como el ayer, sino como el hospital modelo que trabaja día a día por el bienestar de todos los que así lo requieren”, afirmó.

En la ceremonia se reconoció además al embajador de Japón en el país, Hiroyuki Makiuchi, quien agradeció a nombre del gobierno que representa, y de su persona, el gesto de la directora del Centro de Gastroenterología Dra., Anny Mambrú por la distinción y reconocimiento a esa nación.

Por la parte dominicana el gran reconocido fue el doctor Luis Ignacio Sánchez Limardo, gastroenterólogo dominicano que hizo posible junto a otros especialistas la construcción de la obra en el año 1991 luego de participar en innumerables actividades internacionales abanderando la necesidad de establecer un centro de especialización en Gastroenterología.

OTROS RECONOCIMIENTOS

Durante los 30 años de fundado el Centro de Gastroenterología ha escrito mil historia con el trabajo y dedicación de muchos colaboradores que por sus servicio y entrega han hecho posible este aniversario, donde se reconocieron 39 servidores en diferentes áreas que van desde los médicos especialistas, enfermeras, empleados administrativos y mayordomía hasta funcionarios que desde este hospital lucharon por la dignidad, preservación de derechos, reclamos sociales, todos enmarcados para alcanzar la excelencia en el servicio y la salud de la población, como el caso del actual director Metropolitano Edisson Feliz, quien fue reconocido por sus años al servicio de las causas nobles y la humanización de la medicina en el país.

Otro reconocido fue el doctor José Joaquín Puello, actual director del complejo hospitalario Dr. Luis Eduardo Aybar y el representante de la Agencia de Cooperación del Japón, JICA, Takayuki Kondo, y el encargado de enseñanza del Centro de Gastroenterología Dr. Rubén Darío Pimentel.