Destacan integración de Dominicanos para Gran Parada de El Bronx 2021

El empresario y dirigente político, Rafael Mota Paulino destacó la integración de los dominicanos residentes en la Gran Manzana y los visitantes, que se dieron cita este domingo en la Gran Parada Dominicana de El Bronx.

Mota Paulino, quien fue escogido "Padrino de Honor" del emblemático desfile en su 32 aniversario este año, sostuvo que este fue un evento de reintegración de la Dominicanidad para resaltar los valores y el orgullo Quisqueyano.

"Como Dominicano y padrino de honor nos sentimos muy satisfecho y regocijado al ver tanta integración, tanto apoyo de nuestra gente a este gran acontecimiento, que une a todos nuestros conciudadanos, felicitamos a Don Felipe Febles, y todo el equipo organizador porque siguen haciendo historia", expresó el también líder comunitario.

Asimismo, Rafael Mota Paulino exhortó a los Dominicanos residentes en su país a seguir vacunándose frente al Covid-19, y a los paisanos en Estados Unidos a continuar trabajando unidos en pro del desarrollo de la nación que los vió nacer.

De su lado, el presidente fundador de la Gran Parada Dominicana de El Bronx y activista comunitario, Felipe Febles definió el evento como una "gran fiesta de la dominicanidad”, el hecho de que cientos de dominicanos salieran del encierro pandémico para celebrar con unidad el 32 aniversario de la histórica Parada del Bronx, mostrando su orgullo patrio con banderas en manos por la avenida Grand Concourse.

En el corte de la cinta que dejó formalmente inaugurada la Gran Parada Dominicana, participaron el alcalde de la ciudad de New York Bill De Blasio, los congresistas Adriano Espaillat y Ritchie Torres, el cónsul dominicano en New York, Eligio Jaquez, los concejales Ydanis Rodríguez, Oswald Feliz y Vanessa Gibson. Además, el candidato del partido demócrata a la alcaldía de Nueva York Eric Adams, la candidata a concejal por el Distrito 14, Pierina Sánchez, Lourdes Batista, Comisionada de Cultura de República Dominicana en New York, entre otras personalidades.