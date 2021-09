Fiscal desmiente haya renunciado de fiscalía por irregularidades

Santiago - El licenciado Félix Payano, uno de los fiscales que renunció a sus funciones en el Ministerio Público, negó que lo haya porque estuviera bajo investigación por irregularidades en sus funciones.

“Tenía 16 años de funciones en la institución, vengo desde muy abajo, cuando en este momento decido renunciar lo hago por motivación propria, porque ya tengo mucho tiempo en la institución", aseguró.

"hablé con mi familia, mi esposa e hija que están en Estados Unidos, le digo a ella voy a renunciar porque ya di lo que iba a dar en la institución, por ahora no hay muchos avances en temas económicos”, precisó Payano.

Dijo que se sorprendió al ver que lo vinculan al magistrado Núñez.

Aclaró que él fue su titular, pero nunca dirigió un departamento en su gestión, sino que fue un miembro más, entregado a su trabajo.

“Fue una decisión propia, que coincidiera que otros fiscales renunciaron es otra cosa, eso fue lo que creó el boom, pero en lo particular, no he sido investigado por corrupción en inspectoría”, aclaró el ex fiscal, al tiempo de informar que se va a residir fuera junto a su familia.