Fronterizos "entierran" frente al Congreso Nacional la Ley 28-01

SANTO DOMINGO. Desde las 5:00 de la madrugada de este lunes cientos de ciudadanos de las zonas fronterizas comenzaron a llegar a las inmediaciones del Congreso Nacional, para exigir que se le dé continuidad a la Ley 28-01 sobre el desarrollo fronterizo que otorga incentivos a las empresas en la frontera como parte de una estrategia integral para el impulso de esa zona.

Con pancartas en manos que manifiestan el sentir de los fronterizos, los ciudadanos han permanecido por más de seis horas en la periferia del Congreso, donde de manera simbólica pretenden dar sepultura a la Ley 28-01.

“Se nos muere la frontera; los jóvenes necesitamos oportunidades; luchamos juntos para que no nos maten las oportunidades; sin la Ley 28-01 no hay futuro; piedad por la frontera; el grito de la frontera; sin Ley 28-01 no hay frontera”, son algunas de las expresiones de los fronterizos.

Los ciudadanos aseguran que la sobrevivencia de la Ley 28-01 ha sido bloqueada en la Cámara de Diputados por intereses industriales capitalinos que desde su aprobación por 20 años, desde el primero de febrero del 2001, hasta la fecha, han colocado trabas e impedimentos para que las empresas de la zona fronteriza no se puedan desarrollar.

De igual modo, representantes de la Asociación de Empresas Fronterizas (ADEFRO), quienes también se dieron cita a la manifestación, expresaron de manera irrestricta su respaldo al proyecto de ley aprobado por el Senado de la República que busca mantener la integridad del régimen de exención fiscal establecido en la Ley 28-01 de incentivo fronterizo.

Advirtieron que se mantendrán vigilantes y en pie de lucha a la actuación u omisión de los legisladores, en desmedro de los intereses de sus afiliados y por consiguiente, de miles de habitantes de la zona.

Manifestaron que esos empresarios, hasta promovieron recursos de inconstitucionalidad para cercenar sus objetivos, que más luego fueron vencidos en los tribunales.

“Pero ahora, con tal objetivo, el Senado de la República aprobó un Proyecto de Ley que extendió el régimen de exención fiscal contemplado en la Ley 28-01, pero en la Cámara de Diputados, este proyecto fue modificado y después que los empresarios fronterizos tuvieron que hacer concesiones forzosas para consensuar un proyecto posible, este fue modificado a través de algunas disposiciones que desnaturalizaron sus propósitos”, señala Adefro.