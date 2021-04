Histórico: El helicóptero Ingenuity de la NASA realizó su primer vuelo en Marte

Redacción Ciencia. El pequeño helicóptero Ingenuity de la NASA hizo hoy historia al realizar el primer vuelo controlado y con motor de una aeronave en otro planeta, Marte.

El equipo del JPL-NASA, Laboratorio de propulsión a chorro, encargado de controlar la misión desde California, informó en directo de la recepción de los datos que confirmaron que había despegado, flotado y vuelto a aterrizar en el cráter Jezero de Marte.

Además, se recibió una imagen en blanco y negro tomada por el helicóptero de su sombra mientras estaba en el aire y un pequeño vídeo grabado por el rover Perseverance, que permanece a varios metros y sirve de enlace de comunicación.

🚁 A dream takes flight! Today, the Ingenuity #MarsHelicopter became the first aircraft in history to make a powered, controlled flight on another planet.

📺 Join us at 2pm ET (18:00 UTC) for an analysis of Ingenuity’s first flight & what's to come: https://t.co/Tj5bOylcqr pic.twitter.com/jiU9kzBLEz

— NASA (@NASA) April 19, 2021