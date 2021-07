Johnny Ventura deja pendiente un disco y tres libros que tenía casi listos

Hasta la hora de su muerte, Johnny Ventura seguía trabajando incansablemente por el merengue.

En una entrevista reciente con elCaribe y CDN dijo que estaba dándole los toques finales en su próximo disco que había sido pausado por la pandemia.

De los cinco temas que tenía listos, ya había dado a conocer “Me cayó del cielo”, una fusión de merengue con varios ritmos caribeños y afro antillanos, bajo la producción del afamado Emilio Estefan.

Reveló que estaba trabajando arduamente en este álbum y que le llenaba de satisfacción, porque en el mismo están fusionando muchas cosas.

“Una de las cosas que me propongo recordarle a la gente es que yo he sido un fusionista permanente. Lo que he sabido, es diferenciar cuando hago una música limpia, digamos merengue puro, y cuando fusiono. Cuando fusiono no le llamo normalmente merengue, porque sé que estoy alterando la base rítmica, la cadencia rítmica, que es lo que le da nombre al género musical, y eso lo aprendí en la escuela”, aclaró el ganador del Premio Grammy Latino al Mejor álbum merengue/bachata (2004) y a la Excelencia Musical (2006).

"El Caballo Mayor", también develó que se encontraba en medio de negociaciones con el gigante del streaming Netflix, para la transmisión de una serie documental basada en su vida.

Además, Johnny Ventura estaba escribiendo varios libros, entre ellos El merengue visto por mí, que iba a poner a circular en los próximos días.

El segundo que tenía pendiente es Cabalgando en la política, con el propósito de que la gente sepa el por qué participó en la política activa de su país.

Sobre este tema, recordó que cuando empezó a participar en política “queríamos nación”. “Veníamos de la dictadura de Trujillo en búsqueda de libertades con un mentor como José Francisco Peña Gómez al lado, que me acompañaba desde la escuela de locutores.

A partir del año 1962 fue un miembro activo del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), militancia que mucha gente comenzó a sentir cuando fue propuesto como diputado. “El deseo de una nación con un estándar de vida para quienes hemos nacido en este país me lleva a participar. Justamente, hoy en día lo que trato es de aportar a la nación”, puntualizó.

“El Caballo Mayor” está convencido de que Leonel Fernández es el mejor preparado para conducir los destinos del país, y que con esa idea “estamos trabajando en la Fuerza del Pueblo”.