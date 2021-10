Organizaciones protestaron en 84 aniversario de la matanza en la frontera

Dajabón - Organizaciones de Haití y Republica Dominicana protestaron este medio día, paralizando el transito por el puente fronterizo, en la conmemoración del 84 aniversario de la matanza de 1937-2021, ordenada por el expresidente Rafael Leónidas Trujillo.

Los haitianos paralizaron el tránsito en el puente fronterizo entre Juana Méndez y Dajabón, por más de tres horas, provocando un largo taponamiento de vehículos cargados de mercancías y personas que viajaban en ambas direcciones, donde hicieron oraciones y cantaron por las almas de los caídos.

Durante la actividad vociferaron consignas y leyeron discursos en el idioma creole, alusivos a que no se vuelvan a repetir una agresión similar contra el pueblo haitiano, en esta época donde cientos están emigrando por la situación de crisis económica que enfrenta.

La actividad de protesta contra la medida tomada un día como hoy, por el gobierno del dictador Trujillo, fue patrocinada según pancartas por, Bonfed, departamento de economía de la Republica Dominicana, Ofam, Solidaridad fronteriza, Sociedad Civil Haitiana y Border Of ligts, quienes fueron vigilados de cerca por miembros de la policía fronteriza haitiana (Polifront), un contingente del Cesfront, organismo de inteligencia y seguridad del estado, quienes junto aduanas, Migración vigilaban celosamente entre otras autoridades de RD.

Luego de la actividad fue restablecido el tráfico de comerciantes que se apostan previo a la feria del mercado y algunos viajantes que circulan en vehículos desde y hacia el vecino territorio.

De este lado de la frontera algunos comerciantes comentaron que Haití no debiera recordar esa tragedia, porque no todos los dominicanos fuimos culpables de ella y no podemos sembrar el odio entre dos pueblos hermanos.