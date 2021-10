“Aprovecho para agradecer al país, agradecer a todas las familias, a todos los padres, a todas las mujeres, que me han dado tanto apoyo, que han repudiado este hecho. Me siento altamente agradecido en parte, porque he sentido el apoyo”.

De esta manera se expresó el ingeniero José Rosado, padre de la arquitecta Leslie Massiel Rosado Marte, asesinada el pasado sábado de un disparo en la cabeza por un cabo de la Policía Nacional.

El ingeniero Rosado, al salir de la Oficina de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo, donde se le dictó un año de prisión preventiva al cabo Janli Disla Batista y al motoconchista Rafael Castillo Nova, dijo sentirse satisfecho con la medida interpuesta por el juez Leomar Cruz.

Sostuvo que la sociedad dominicana de alguna manera debe mejorar y sentirse más protegida de los antisociales que amenazan con quitarles la vida a las personas.

El fiscal de Santo Domingo Este, Milcíades Guzmán, estableció que seguirán investigando a todo el que tenga que ver con este hecho.

“Nosotros no vamos a exonerar a nadie de su participación en este hecho, el que haya participado sea por comisión o por omisión nosotros los estaremos investigando y si encontramos ribete penal en la participación de cualquiera, no importa en qué institución esté o como se llame, los presentaremos ante el tribunal”, aseguró el fiscal.

Los abogados de Janli Disla Batista mantienen la versión de que el cabo de la Policía Nacional no tuvo la intención de matar a la arquitecta. Que se dejó llevar por la impotencia y el calor del momento, luego de que, supuestamente, la víctima habría chocado al imputado mientras se desplazaba en una motocicleta junto a su esposa embarazada y dos hijos menores.

Establecieron que luego de que hirió a la arquitecta, trató de salvarle la vida llevándola a un hospital, algo que no hubiera ocurrido si hubiese tenido la intención de matarla, dice la defensa.

Mientras que la defensa del motorista Rafael Castillo Nova, acusado de trasladar al cabo para darle persecución a la profesional de la arquitectura, informó que el agente descargó totalmente al motoconchista del hecho, aclarando ante el tribunal que no se conocían.

“Él (el cabo) lo abordó inmediatamente la persona (la arquitecta) lo chocó e emprendió la huida, entonces posteriormente se desmontó de la motocicleta de nuestro representado y siguió a pie su trayecto donde cometió los hechos”, explicó el abogado Aneurys Mercedes.

En ese sentido, Mercedes, dijo que van a apelar la decisión del juez, porque entiende que la medida de un año de prisión no es justa para Rafael Castillo Nova.

Indicó que la defensa del motorista pudo demostrar que la acusación que hace el Ministerio Público, de asociación de malhechores, no es válida, debido a que el agente policial y el motoconcho no se conocían.