Puello advierte variante Delta es un enemigo que está en las puertas

El neurocirujano José Joaquín Puello Herrera advirtió que la población tiene un enemigo a las puertas, que es la letal variante del Covid-19 denominada Delta y llamó a la gente a no asustarse con la tercera dosis de refuerzo para aumentar la inmunidad.

Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, indicó que no hay ningún problema porque son vacunas altamente seguras y la mayoría efectivas.

“Tenemos un enemigo a las puertas, que es la variante Delta, y vaya uno a saber cuántas veces va a variar el virus, ya hablamos de la Delta, pero hablamos también de que ya hay una Delta-plus, pero ya teníamos anteriormente la Alfa y la Gamma”, adujo.

El doctor Puello Herrera manifestó que la Delta se ha reportado en casi 90 países y recordó a la población que el virus es aéreo y viaja.

“No le debe extrañar a nadie que la variante esté en el país. Ahora, necesitamos la confirmación”, recalcó.

Indicó que el ministro de Salud, Daniel Rivera, le comunicó que se enviaron las muestras a Estados Unidos, la cual se deben estar recibiendo para descartar o confirmar que la variante Delta está en el país.

“Pero vengan o no vengan positivas las muestras que enviamos, eso no descarta la tercera dosis, estamos yendo un paso más adelante del proceso patológico que es por así decirlo la esencia de la medicina moderna”, aseveró.

Agregó que, si definitivamente la variante llega, entonces se sabrá que el país estará vacunado por tercera vez con la Pfizer, como ha dispuesto el presidente Luis Abinader.

Puello Herrera afirmó que el que se ponga las dos dosis de la Pfizer probablemente no necesitará una tercera vacuna como refuerzo, porque el fármaco ofrece una inmunización muy robusta después de la segunda inyección.

Informó que, a los 30 días de haberse inoculado con la segunda dosis de Sinovac, la persona puede inyectarse con la Pfizer, que tiene una inmunidad sumamente fuerte.

“Y lo más importante, en el caso de que finalmente se confirme, si tenemos la variante Delta, nos va a proteger. Con esta decisión, no hay forma de que perdamos, todo es ganancia con este protocolo, en cuanto a la salud de nuestra nación”, recalcó.

Advierte que el virus sigue variando

El galeno observó que el virus sigue variando y debe haber mutado más de 30 veces porque su única función es contagiar y hará lo indecible por seguir afectando a personas.

“En términos coloquiales, se cae de la mata que tenemos que ponernos la tercera dosis, eso es lo que indica la medicina, van a venir más estudios, lo sabemos, pero ya tenemos información indirecta de que la decisión tomada es buena”, significó.

El presidente de la Ciudad de la Salud Luis Eduardo Aybar dijo que lo que se pretende es que, a finales del 2020, “podamos decir que estamos en el umbral de la terminación del gran contagio de la pandemia”.

Puello Herrera enfatizó que “si hay algo que no sabemos todavía es si el virus se va a quedar o no, no lo sabemos y es posible que se quede”, adujo.

Comentó que las productoras de las vacunas Pfizer y Moderna adelantaron de manera expresa en el mes de mayo que se iba a necesitar una tercera dosis de vacuna para controlar la pandemia.

El galeno expuso que desde esa fecha hasta acá ha aparecido en la India la variante Delta y desde hace unos días existe la variante Delta-plus.

Aunque se desconoce todavía el nivel transmisión de la plus, Puello comentó que la Delta ha contagiado millones de personas y su propagación es rápida porque en alrededor de 48 horas se sienten los síntomas.

“Si bien es cierto que probablemente no es tan letal, como se había pensado, pero hay una relación: a mayor cantidad de pacientes que se contagian, mayor probabilidad de complicaciones y eso es un aserto en medicina tan claro como el sol”, agregó.

Tercera dosis es necesaria

Planteó que frente a esa situación se ha determinado poner una tercera dosis porque no todas las vacunas producen el mismo grado de inmunidad, después de la segunda dosis.

“Unas más y otras menos, y sabemos que la Sinovac produce un poco menos de inmunidad, pero mucho ojo y quiero ser muy enfático en esto: darle las gracias a China, que nos mandó la Sinovac”, dijo.

Puntualiza que no todas las vacunas son iguales porque hay unas que definitivamente ofrecen una inmunidad mayor en la segunda dosis.

“En la primera dosis, la inmunidad que nos da una primera inyección de Moderna, de Pfizer, de Sinovac, de la misma AstraZeneca es relativamente baja, excepto AstraZeneca, que es curioso, que media dosis nos va una inmunidad bastante importante en la primera inyección”, subrayó.

Aseguró que no hay dudas de que se necesitan las dos dosis para poder se pueda adquirir un nivel de inmunidad importante.