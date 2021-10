Reinaldo había enviado emotivo mensaje en el Día mundial del cáncer

Tras conmemorarse el Dia Mundial del Cáncer el pasado 19 de octubre, el exsecretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez, a quien se le habría diagnosticado con la enfermedad, envió un emotivo mensaje a la población Dominicana a través de su red social de Instagram.

El exdirigente político expresó que aunque no hay un solo día que termine sin que miles de personas en el mundo reciban un diagnóstico de cáncer y otras miles pierdan la lucha contra él, recordó que el cáncer como en cualquier otra enfermedad, la detección a tiempo es parte importante de una posible sanación.

"Por ello, a pesar de que un día no significa nada frente a todo lo que implica el cáncer. Es oportuno concientizar, sensibilizar y recordar que debemos cuidarnos, que si tú, mujer u hombre, no has tenido un examen médico en este año hoy es el mejor momento para ello", escribió Pared Pérez.

Sostuvo que una revisión no evita la enfermedad, pero otorga mayores posibilidades de vencerlo.

"Ahora es el momento de chequearte, no lo postergues mas. Si lamentablemente ya tienes el resultado negativo en tus manos entonces tu optimismo y fe son esenciales. Se que es un sendero complicado en el que transitas, lleno de dificultades, de días en los que se hace continuar".

Asimismo manifestó, el exlegislador que la vida es un camino plegado de enseñanzas y que a través de esto se aprende a darle importancia a lo que se merece.

"Valora a quienes tienes a tu lado, de vivir cada día como el ultimo, de ir con fuerza y valentía. pues cuando te enfrentas a la muerte ya no le tienes miedo a nada de la vida." Colgó en su post el expresidente del senado.

Deceso del Expresidente del senado Reinaldo Pared Pérez

Pared Pérez murió anoche en su residencia de Juan Dolio a los 65 años de edad.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por Roberto Rodríguez Marchena, miembro de la organización política y exdirector general de Comunicación del gobierno del expresidente Danilo Medina 2012-2020.

El 25 de marzo de 2020 reveló que tenía un tumor en el esófago en el esófago y que comenzará un tratamiento en Estados Unidos. La intervención quirúrgica fue realizada en el Hospital Presbiteriano de la ciudad de Nueva York.