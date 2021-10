Rondón después de condena: “Si no hay sobornados, no hubo sobornos”

El empresario Ángel Rondón, condenado en el caso Odebrecht, se cuestionó este jueves que fuera encontrado culpable de sobornos “sin un sobornado”.

“Si no hay sobornados, no hubo sobornos, ¿entonces yo me auto soborné… la única vez que se ve que ha habido sobornos sin sobornados y ese ha sido mi discurso desde el primer día, y lo seguirá siendo hasta la última instancia”, manifestó.

Ofreció estas declaraciones al salir de la audiencia donde las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional lo sentenciaron a ocho años de prisión y al pago de multa de 200 salarios mínimos.

La expresión de Rondón, también condenado por lavado de activos, la hizo en referencia a que los imputados, que dice el Ministerio Público sobornó para que Odebrecht fuera favorecida con obras públicas, no fueron condenados por sobornos.

Aunque dijo que respeta la decisión de las magistradas Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, aseguró que el fallo no puede ser a medidas.

“Yo sigo con la frente en alto porque el Ministerio Público sencillamente no pudo demostrar el soborno, ¿y por qué estábamos aquí? Yo les pregunto a ustedes porque estamos aquí, ¿para esto? No, no era pasa eso, lo que la sociedad quería era que aparecieran los sobornados no era mi cabeza”, expresó al ser abordado por la prensa.