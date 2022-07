Un caribenauta pregunta… «Tengo un proceso penal abierto que aún no tiene sentencia definitiva. Y Estoy buscando trabajo, en este me piden una carta de buena conducta. Y la Procuraduría no me la entrega por la ficha, que puedo hacer?.»

El TC ya ha dicho en reiteradas ocasiones que el hecho de que una persona tenga una ficha provisional no es óbice para que pueda obtener su carta de buena conducta.

En todo caso, ante cualquier arbitrariedad podrás interponer una acción de amparo para que un juez competente ordene la entrega de dicha carta.

Pon en acción tus derechos caribenauta.