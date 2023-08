Entre las causas de pérdida de visión están la degeneración macular por la edad, cataratas, retinopatía diabética y glaucoma

Existen diversas causas por las que un paciente puede perder la visión. La doctora Niurka Leonor Ramírez explicó que la ceguera irreversible puede provocar que el paciente pierda su vista para el resto de su vida. En esta categoría entran la degeneración macular, la retinopatía diabética y el glaucoma. Mientras que en la reversible entra la cataratas, que con cirugía se remueve y se le coloca un lente intraocular al paciente.

Entre las causas más importantes, la directora de la Unidad de Diagnóstico por Imágenes en el Centro Oftalmológico de Santo Domingo, mencionó que están la degeneración macular relacionada a la edad y la retinopatía diabética.

A medida que envejeces, corres un mayor riesgo de desarrollar enfermedades y afecciones oculares relacionadas con la edad. Es por ello, que la doctora llama a la prevención temprana de la salud visual, ya que reduciría la mayoría de los casos de ceguera y otras complicaciones.



Degeneración macular



“La degeneración macular afecta a personas mayores de 50 años. Esta puede ser asintomática durante un tiempo; regularmente, los síntomas empiezan después de los 60 años”, aseguró Ramírez quien es especialista en retina clínica.



En ese mismo orden, destacó que ocurren dos tipos de degeneración, una seca y una húmeda. En el caso de la seca, que es el 90 por ciento de los casos, explicó que se van deteriorando paulatinamente unas células que están en el área central, y cuando el paciente se da cuenta ya tiene un área con bastante daño.



En el 10 por ciento se produce la degeneración macular húmeda. “Lo que ocurre es que hay unos vasos que después que se deteriora la salud suben hacia un área donde no les corresponde estar y hacen un cúmulo de líquido o de sangre, y eso daña las células circundantes con el tiempo, entonces, este paciente pierde su visión central”, señaló la galena.



El paciente puede estar en una primera etapa asintomático y, luego, comenzar a ver, por ejemplo, las líneas que están en la baranda de una verja de manera tergiversada. Después, se produce una sombra a nivel central que le impide leer. “La persona te puede estar viendo a la cara y sólo observar las cejas y la barbilla, porque la parte central (boca, nariz y ojos) no la puede ver”, describió la doctora.



Por otro lado, resaltó que la diabetes produce diferentes tipos de complicaciones. “Esta es una enfermedad metabólica crónica por aumento de azúcar en sangre. A medida que pasa el tiempo puede provocar complicaciones que pueden ser cardiovasculares, coronarias, oculares, en el sistema nervioso periférico… y cuando ocurre a nivel ocular, a eso le llamamos retinopatía diabética”, destacó.



Esta afección, sostuvo Ramírez, tiene la particularidad que el oxígeno que debe llegar al área, no llega en la forma adecuada, entonces, se produce un edema, una inflamación en el área central de mayor visión, lo que lleva por nombre edema macular diabético, y que puede afectar a personas de 18 a 70 años.

“Esto es prácticamente una pandemia por la mala alimentación, el sedentarismo; el tabaquismo… Este tipo de hábitos causa que el paciente con el tiempo vaya deteriorando su visión”, advirtió.



Hay diferentes tipos de tratamientos. La doctora puso como ejemplo el láser que se utiliza cuando el paciente tiene una retinopatía diabética proliferativa. “Es cuando salen vasos anormales; cuando no llega suficiente oxígeno al área de la retina y forma algo que se llama isquemia, y se producen unas sustancias que estimulan que a este paciente le crezca un vaso anormal”, explicó.



Independientemente del grado de la retinopatía, “tenemos lo que es el edema macular que a parte de la cirugía y el láser, podemos tratarlo con medicamentos que se inyectan en el ojo; esto hace que la inflamación se reduzca”. En ocasiones, ayuda a que si tienes un sangrado, se recoja, aseguró la galena.

“Podemos ayudar a que eso mejore, pero si el paciente no lo tiene controlado puede volver atrás. Lo importante aquí es la educación, que el paciente diabético lleve una buena alimentación, haga ejercicios, evite llegar a ser hipertenso, etc”, puntualizó.





Recomendaciones



• Es importante visitar al oftalmólogo al menos una vez al año para un examen completo, y detectar cualquier daño a tiempo.



• Mantén una dieta saludable



• Protege tus ojos de los rayos UV con gafas de sol



• Cuida la higiene de tus ojos



• Realiza descansos si estás utilizando pantallas



• Evita frotarte los ojos



• Realiza ejercicio de forma regular