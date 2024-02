En un mundo donde la organización de un matrimonio puede implicar grandes desembolsos económicos, surge una alternativa innovadora y accesible que promete transformar la planificación de estos grandes eventos.

El uso de la inteligencia artificial, específicamente a través de herramientas como ChatGPT de OpenAI, se presenta como una solución efectiva para las parejas que buscan gestionar su boda de manera económica sin comprometer la calidad y el detalle de ese día soñado.

Recomendaciones para organizar una boda con ChatGPT

La organización de una boda es un proceso complejo que combina la ilusión de materializar un sueño con el desafío de ajustarse a un presupuesto determinado. ChatGPT, una herramienta de IA conversacional, ofrece asistencia personalizada adaptándose a las necesidades y preferencias de los futuros esposos

La IA de OpenAI se puede utilizar para diversos puntos concretos en la organización de una boda, sin embargo, es importante tener en cuenta algunos puntos antes de usarla como wedding planner.

Es importante que la pareja sea muy específica en la creación de los prompts. (Imagen ilustrativa Infobae)

Detalles personalizados: La pareja debe proporciona detalles específicos sobre la pareja, sus gustos, preferencias y presupuesto para una planificación adaptada.

La pareja debe proporciona detalles específicos sobre la pareja, sus gustos, preferencias y presupuesto para una planificación adaptada. Gestión de listas: Utilizar las capacidades de ChatGPT para organizar listas de tareas, invitados, proveedores y presupuesto para mantener todo bajo control.

Utilizar las capacidades de ChatGPT para organizar listas de tareas, invitados, proveedores y presupuesto para mantener todo bajo control. Calendario y recordatorios: Se puede establecer fechas límite, recordatorios y seguimiento de tareas para garantizar que nada se pase por alto.

Se puede establecer fechas límite, recordatorios y seguimiento de tareas para garantizar que nada se pase por alto. Inspiración y sugerencias: Solicitar ideas creativas, sugerencias de decoración y recomendaciones de proveedores basadas en las preferencias de la pareja.

Es importante que el bot proponga por donde se debería iniciar el proceso de planeación de la boda. (OpenAI)

Cómo usar ChatGPT como wedding planner

Teniendo en cuenta las anteriores recomendaciones, ahora es importante crear un prompt o sugerencia para la IA perfecta para que ChatGPT ofrezca una buena guía en la planeación de una boda.

ChatGPT ofrece este prompt como punto de partida:

“¡Hola! Estamos emocionados de comenzar a planificar nuestra boda y nos encantaría contar con tu ayuda como nuestro wedding planner. Nos gustaría una celebración única y personalizada que refleje nuestra historia y estilo. ¿Podrías guiarnos a través del proceso y proporcionarnos recomendaciones basadas en nuestras preferencias? Estamos ansiosos por trabajar contigo para crear el día perfecto. ¡Gracias!”

A continuación, es crucial preguntar al chatbot por donde sugiere iniciar. A este punto, ChatGPT, pedirá detalles como estilo de la boda, el presupuesto, la fecha y la ubicación. El usuario puede agregar cualquier otra información que considere necesaria.

La IA cuenta con la capacidad de ofrecer diversas opciones de sitios. (OpenAI)

“Después de nuestra reunión inicial, elaboraré un plan detallado que se adapte a sus necesidades y deseos. Esto incluirá la búsqueda y selección de proveedores, como el lugar de la ceremonia y la recepción, el catering, el fotógrafo, la música, entre otros, de acuerdo con sus preferencias y presupuesto”, explica el bot luego de haberle compartido detalles sobre la boda.

“También nos ocuparemos de los aspectos logísticos, como la gestión de invitaciones, la coordinación del cronograma del día de la boda y la solución de cualquier problema que surja en el camino”, añade.

Probando ChatGPT como wedding planner

Tras implementar ChatGPT como wedding planner digital, así fueron los resultados obtenidos. En primer lugar, se ingresó el siguiente prompt:

“Mi boda será en una iglesia de Cartagena, Colombia el 24 de marzo del 2024. No tengo todavía un lugar reservado para la fiesta, me gustaría que me recomendaras un sitio si mi presupuesto para la celebración es de 30 millones de pesos colombianos. Mi pareja y yo queremos un estilo bastante romántico en nuestra fiesta, queremos muchas flores y si es posible, que sea con vista a la playa”.

ChatGPT da luces en la planificación del presupuesto de una boda. (OpenAI)

Seguido a esto, ChatGPT recomendó un listado de sitios para la celebración. Pero para probarlo aún más, se le solicitó más opciones. Acto seguido, se le preguntó cómo reservar un sitio específico.

En muchas ocasiones, lo más importante en la celebración de una boda es la organización del presupuesto. En cuanto a esto, ChatGPT recomienda establecer un monto fijo, priorizar y hacer un seguimiento de gastos.

La capacidad de ChatGPT para proporcionar orientación detallada, desde la conceptualización hasta la ejecución final de la boda, ha demostrado ser una herramienta eficaz que no solo aligera la carga de trabajo de los novios sino que también garantiza resultados personalizados y creativos.