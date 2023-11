Google eliminará cuentas inactivas de Fotos y Gmail a partir del 1 de diciembre. Los usuarios que no hayan utilizado sus cuentas en los últimos dos años verán sus contenidos en Drive, Google Photos y Docs eliminados. Esta decisión fue anunciada previamente en mayo como parte de una política de seguridad por la compañía tecnológica.

La medida busca resguardar la integridad y seguridad de las cuentas y evitar riesgos asociados con el abandono de las mismas. Ruth Kricheli, vicepresidenta de gestión de productos de Google, justificó la decisión indicando que las cuentas inactivas pueden ser más propensas a sufrir compromisos de seguridad, especialmente si dependen de contraseñas antiguas o reutilizadas, y no cuentan con verificación en dos pasos, siendo más expuestas a vulnerabilidades.

“Estas cuentas suelen ser vulnerables y, una vez que una cuenta se ve comprometida, puede usarse para cualquier cosa, desde robo de identidad hasta un vector de contenido no deseado o incluso malicioso, como spam”, explicó la ejecutiva.

Para el año 2019, Gmail contaba con 1.500 millones de usuarios activos a nivel global, una cifra que lo posicionó como uno de los servicios de correo electrónico más utilizados. No obstante, esta popularidad también atrae a individuos con intenciones fraudulentas, que ven en la plataforma de Google un terreno fértil para sus estafas.

Aunque no se han ofrecido datos específicos sobre el número de cuentas inactivas, la magnitud de usuarios sugiere la existencia de una considerable porción de almacenamiento gratuito respaldando a cuentas sin actividad.

Por otro lado, la empresa considera la posibilidad de cerrar aquellas cuentas inactivas como una medida para optimizar su espacio de almacenamiento y disponibilidad de nombres de usuario.

Recomendaciones de Google para mantener la cuenta activa

La forma más sencilla de mantener activa una cuenta de Google es iniciar sesión al menos una vez cada 2 años. “Si ha iniciado sesión en su cuenta de Google o en cualquiera de nuestros servicios recientemente, su cuenta se considera activa y no se eliminará”, explicaron en su blog.

La actividad puede incluir estos tipos de acciones que realiza el usuario cuando inicia sesión en su cuenta de Google:

-Leer o enviar un correo electrónico

-Usar Google Drive

-Ver un vídeo de YouTube

-Descargar una aplicación en Google Play Store

-Utilizar la búsqueda de Google

-Uso de Iniciar sesión con Google para iniciar sesión en una aplicación o servicio de terceros

Si la persona tiene una suscripción existente configurada a través de su cuenta de Google, por ejemplo a Google One, una publicación de noticias o una aplicación, se considerará la actividad y la cuenta no se verá afectada. “Además, no tenemos planes de eliminar cuentas con vídeos de YouTube en este momento”, afirmó la compañía.

Asimismo, los usuarios deberán iniciar sesión específicamente en Google Photos cada 2 años para ser considerados como activos, lo que garantizará que sus fotos y otro contenido no se eliminen. Del mismo modo, Google enviará varias notificaciones antes de realizar cualquier acción.

Crear respaldos

Google instó a los usuario a proporcionar un correo electrónico de recuperación al registrarse en distintas plataformas digitales. Es crucial tener actualizado este correo electrónico de recuperación en las configuraciones de la cuenta para optimizar la protección de datos y facilitar la recuperación de acceso cuando sea necesario.

Para ofrecer una mayor seguridad y gestión de cuentas, se han desarrollado herramientas gratuitas que permiten a los usuarios realizar copias de seguridad de sus datos de manera sencilla. Estas soluciones también incluyen la posibilidad de descargar y exportar información personal a otras plataformas, gracias a funciones como Takeout.

De manera similar, Inactive Account Manager permite a los usuarios decidir qué sucede con su cuenta y sus datos cuando quedan inactivos por un período de hasta 18 meses.