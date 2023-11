NASA advierte tormenta solar que podría golpear la Tierra

Autoridades de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) revelaron que la Tierra podría ser golpeada por una intensa tormenta solar el próximo jueves 30 de noviembre.

De acuerdo con la experta en clima espacial Tamisha Skovs, el fenómeno ocasionará auroras en el cielo que podrían quitarle el aliento a los habitantes del planeta. No obstante, también podría traer severas consecuencias.

Según lo explicado por Skovs, la tormenta solar podría causar afectaciones en las señales normales de radio y GPS, las cuales podrían sufrir interferencias menores durante este evento.

De igual manera, los expertos aseguran que será necesario supervisar los satélites en órbita terrestre baja. Principalmente porque podrían experimentar cambios leves en su movimiento, velocidad y trayectoria si es que ocurre la tormenta solar.

La NASA ha explicado que las tormentas geomagnéticas, popularmente conocidas como tormentas solares, se dan cuando el Sol emite una gran cantidad de partículas cargadas y radiación electromagnética. Estas interactúan con el campo magnético terrestre y la atmósfera superior del planeta Tierra.

De acuerdo con las autoridades, cuando las partículas y radiación llegan a la Tierra, pueden interactuar con el campo magnético y causar una variedad de efectos adversos. Principalmente, se caracterizan por afectar las redes eléctricas y las comunicaciones, así como provocar auroras en latitudes altas y bajas.

The Sun aims south! A partly Earth-directed #solarstorm launched today. NASA & NOAA agree, a glancing blow is expected early November 30. This one is going mainly south of Earth so minor effects expected. #Aurora possible at high latitudes, #GPS & amateur #radio impacts minimal. pic.twitter.com/N0hnpuF89e