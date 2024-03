Philip Morris Dominicana (PMDO), una de las empresas más admiradas del país, acaba de ser incluida en el puesto nueve (9) de la lista de Best Workplaces for Women (Mejores Empresas para Mujeres Trabajar), que realiza la Organización Global Great Place to Work.

Este reconocimiento es otorgado a las 15 compañías en CARICAM (de 101 a 1000 empleados) que ofrecen a sus colaboradores el mejor ambiente de credibilidad, respeto y equidad, entre otros atributos, al tiempo que impulsan el liderazgo de las mujeres y cierran la brecha de desigualdad entre géneros en el entorno laboral.

En 2023, PMDO recibió, además, la certificación Great Place to Work 2023, con una calificación de los mismos empleados de 90 (con la base de 100 puntos), que le valida como un gran lugar para trabajar en República Dominicana.



“En Philip Morris creemos firmemente en la fortaleza de nuestras mujeres, y en su capacidad de traer perspectivas únicas que aceleran el alcance de nuestra poderosa visión, la de alcanzar un futuro libre de humo. Como parte de nuestra plataforma de Diversidad e Inclusión, contamos con diversos programas y certificaciones que buscan alcanzar la equidad de género. Esta lista incluye evitar los sesgos de género en los procesos, a través de capacitación y concientización de líderes; la introducción de licencias parentales extendidas y uno de nuestros principales diferenciadores, que es el programa de desarrollo de mujeres, que incluye sesiones de coaching, círculos de mentoría y contenido ajustado a las necesidades específicas enfocadas de nuestro talento femenino, incluyendo la progresión acelerada de carrera para impulsar el liderazgo femenino” , explica Natalia Ross, directora de Cultura & Gente de Philip Morris para Centroamérica y el Caribe.



Entre las iniciativas de mayor impacto, Ross destaca la Certificación Global de Salario Igualitario, que verifica que todos los empleados, sin importar su género, sean remunerados por igual por el mismo trabajo, en todos los mercados donde opera la compañía. Hablamos de la primera y única empresa en República Dominicana que cuenta con esta garantía que apunta a una visión de igualdad entre hombres y mujeres dentro del plano laboral. En esa misma línea, Philip Morris alcanzó a nivel global su meta global de equidad de géneros en puestos de liderazgo senior.

En República Dominicana, por ejemplo, cerca del 70% de los puestos gerenciales de PMI son ocupados por mujeres, en consonancia con la realidad de la población de egresados universitarios en República Dominicana en la última década, donde alrededor del 65% de los graduados universitarios son mujeres, de acuerdo con datos de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).



La compañía cuenta, además, con varios programas que buscan el desarrollo del talento femenino. Uno de ellos es Women Development Program, que apoya a las mujeres a navegar por su camino personal y profesional dentro de la compañía, robusteciendo sus planes de desarrollo, entendiendo su estilo de liderazgo y empoderándolas para sobrepasar cualquier barrera que puedan encontrar.



Finalmente, y también como parte de su plataforma de Diversidad e Inclusión, Philip Morris Dominicana cuenta con una política de licencia parental que va más allá de los esquemas tradicionales y pautados por la ley dominicana. Dicha licencia contempla que el Cuidador Primario goce de 20 semanas totales de licencia. Esto quiere decir que para el Cuidador Primario se otorgan 6 semanas adicionales a las establecidas por la ley para licencias de maternidad.

En el caso del Cuidador Secundario pasa de 2 días establecidos por ley a 40 días que PMDO otorga como beneficio. Estos esquemas aplican tanto para nacimientos como procesos de adopción e incluye la eliminación de sesgos de género, incluyendo parejas del mismo género. Por estas y otras acciones, PMDO es también incluida entre las mejores empresas para trabajar en República Dominicana.



“Nuestro propósito como empresa, y como parte de nuestra visión libre de humo, es atraer el mejor talento en toda su diversidad, ya sea de géneros, de culturas, de generaciones, de experiencias de vida y de puntos de vistas. De la diversidad surge la innovación y las ideas más poderosas. Somos conscientes de nuestra responsabilidad con nuestros empleados, y con la sociedad en su totalidad, de impulsar entornos igualitarios en donde todos podamos alcanzar nuestro máximo potencial, y esto es lo que nos diferencia y distingue entre otras empresas dentro de la industria”, concluye Natalia Ross.