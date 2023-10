¿Qué hace falta para destruir un nexo, un lugar, real o virtual, al que la gente acude porque espera encontrar a otras personas con las que quiere interactuar? ¿Cuánto hay que degradar su experiencia para que dejen de acudir, iniciando una especie de espiral mortal

En muchos sentidos, la tecnología moderna ha reducido drásticamente la importancia de la distancia, no sólo física, sino también abstracta. Nunca ha sido tan fácil interactuar con personas de distintos países, profesiones y estratos sociales como ahora.

Pero incluso en este mundo encogido existen nexos sostenidos por lo que los economistas llaman externalidades de red. Los grandes centros financieros del mundo son nexos: la gente hace negocios en Nueva York o Londres porque muchos otros hacen lo mismo. En un sentido más abstracto, el dólar estadounidense es un nexo: la gente realiza pagos en dólares y posee valores estadounidenses porque gran parte del mundo depende de esos mismos activos

La naturaleza autorrefuerzo de los nexos los hace muy duraderos. Nueva York se convirtió en la principal ciudad de Estados Unidos en gran medida gracias al Canal de Erie, pero sigue siendo la metrópolis más poblada de Estados Unidos un siglo y medio después de que los canales dejaran de tener importancia para la economía, porque algunas empresas, especialmente en el sector financiero, ven grandes ventajas en estar cerca de otras empresas en líneas de trabajo relacionadas.

En un sentido profundo, el papel internacional del dólar refleja el mismo tipo de lógica. El dólar se convirtió en la principal moneda internacional – básicamente, convirtiéndose para otras monedas nacionales en lo que el dinero es para otros bienes – cuando Estados Unidos dominó la economía mundial.

El dominio económico de Estados Unidos es mucho menos llamativo hoy en día, pero la gente sigue utilizando dólares para los negocios transfronterizos principalmente porque mucha otra gente hace lo mismo. Los mercados de divisas suelen implicar el cambio de divisas por dólares; los contratos se facturan en dólares para minimizar el riesgo dado el predominio de los préstamos denominados en dólares, y las empresas se endeudan en dólares porque sus contratos también son en dólares.

Y a pesar del constante bombo y platillo sobre la inminente desaparición del papel internacional del dólar, ese papel parece ser tan fuerte como siempre.

Aunque los nexos son muy persistentes, su durabilidad no es ilimitada. Si Nueva York se convirtiera realmente en el infierno que los republicanos afirman que es, su dominio financiero probablemente se derrumbaría. Si Estados Unidos incumpliera el pago de sus deudas como resultado de la política de brinkmanship, el dólar podría ser destronado.

De momento, nada de esto está ocurriendo. Pero X, antes Twitter, puede ofrecer pronto una lección de lo que se necesita para hacer implosionar un nexo.

Entre su fundación en 2006 y su adquisición por Musk el año pasado, Twitter se había convertido en una importante plaza pública, un lugar donde la gente que sabía algo sobre un tema podía compartir sus conocimientos. Como muchos de mis colegas periodistas y académicos, yo utilizaba Twitter para enterarme de novedades interesantes. Twitter era especialmente importante como fuente de enlaces, tanto a reportajes serios como a nuevas investigaciones.

No quiero idealizar el Twitter anterior a Musk. Siempre hubo mucha desinformación y comportamiento antisocial en el sitio. Hace tiempo que dejé de leer las respuestas de la gente a la que no sigo, en parte porque cualquiera con un gran número de seguidores recibía demasiadas respuestas como para seguirle el ritmo, pero también porque la hostilidad ad hominem de muchos comentaristas llegó a cansar. Aun así, Twitter, usado con cuidado, era muy útil, especialmente cuando se producían acontecimientos importantes.

Con Musk, sin embargo, la experiencia ha ido empeorando. Las tildes azules, que solían ser una forma de verificación, se convirtieron en algo por lo que pagabas y ahora son a menudo una señal de que eres un troll (no, yo no pagué por el mío). Musk ha convertido la plataforma en un espacio seguro para los que niegan las vacunas, los antisemitas y otros. Y hace poco X empezó a eliminar los titulares de los enlaces a artículos de noticias, de modo que no se puede ver fácilmente de qué tratan los artículos, lo que parece trivial pero puedo decir por experiencia que es notablemente perjudicial.

Es cierto que la gente sigue buscando información en X, porque no todo el mundo aparece en otros sitios, y mucha gente publica dos o tres veces, por lo que su material sigue apareciendo en X. Pero la cantidad de información útil en X parece estar disminuyendo, en parte porque algunos de nosotros somos reacios a actuar como proveedores de contenido gratuito para un hombre que promueve la supremacía blanca. Y la cantidad de cosas útiles en otras plataformas está aumentando rápidamente, haciendo que X sea menos esencial.

Esto es exactamente lo que uno esperaría ver si X estuviera entrando en una espiral de muerte. Se necesita mucho para destruir un nexo bien establecido, pero parece cada vez más probable que Elon Musk esté a la altura del trabajo.

La crisis de Medio Oriente ha supuesto la primera gran prueba para la plataforma Muskificada, y mi percepción, compartida por muchos, es que está superando la prueba con nota.

¿Es este el punto de inflexión? No tengo datos concretos, pero mi sensación es que puede serlo.

Cada vez son más las personas a las que sigo que publican material útil en otras plataformas, principalmente Threads y Bluesky (que hasta ahora es sólo por invitación, pero se está ampliando rápidamente).