Una mujer dona el útero a su hermana, el primer trasplante de este tipo

En un logro médico sin precedentes en el Reino Unido, una mujer de 34 años, cuya identidad se mantiene en reserva, se sometió al primer trasplante de útero realizado en el país. El órgano donado proviene de su hermana mayor, de 40 años, y la exitosa operación se llevó a cabo en el Hospital Churchill de Oxford, con la participación de un equipo de aproximadamente 20 médicos.

Este emocionante avance médico surge en respuesta a la enfermedad de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser (MRKH) que afecta a cerca de una de cada 5,000 mujeres. La destinataria de este trasplante nació con esta afección, la cual se caracteriza por el subdesarrollo o la ausencia del útero, reseña Daily Mail y la BBC.

