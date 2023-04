Con $73,5 millones, ‘John Wick: capítulo 4’ es un triunfo para Lionstage

El estudio, Lionsgate, volvió a la vida en la taquilla con la película empapada de sangre «John Wick: Capítulo 4», que recaudó aproximadamente 73,5 millones de dólares en los cines de América del Norte, con bastante facilidad para ocupar el primer lugar. También a logrado el N° 1 a nivel mundial, lo que posiciona a la Saga como un éxito para el estudio.

La franquicia de “John Wick”, construida en torno a un asesino cansado interpretado por Keanu Reeves, ahora ha mostrado un crecimiento espectacular con cada secuela, algo que ninguna propiedad de acción y suspenso ha hecho antes, según los analistas. (La franquicia “Rápido y Furioso” tropezó con el capítulo tres, lo que llevó a una revisión creativa).

“Este personaje está tan bien establecido y es tan querido ahora que podría continuar indefinidamente, si se le trata bien”, dijo David A. Gross, un consultor de cine que publica un boletín sobre los números de taquilla.

El primer “John Wick” llegó a $14 millones en ventas de boletos en 2014 y terminó su carrera nacional con $43 millones. En 2017, “John Wick: Capítulo 2” vendió $30 millones durante sus primeros tres días y generó $92 millones. “John Wick: Capítulo 3 — Parabellum” llegó a $57 millones en 2019 y recaudó $171 millones.

La serie «John Wick» ahora supera a las franquicias «Die Hard» y Lethal Weapon «en términos de crecimiento de capítulo a capítulo. Ambas propiedades de la era de la década de 1980 crecieron en cuatro películas, y las ventas iniciales de boletos para cada nueva oferta superaron a la última. Pero ninguno de los dos se disparó en popularidad de secuela en secuela en la misma medida que «John Wick».

Chad Stahelski ha dirigido las cuatro películas de “John Wick” (anteriormente se desempeñó como doble de acción para Reeves), respaldado por un equipo de producción dirigido por Basil Iwanyk. Han guiado de manera experta la serie a presupuestos más grandes: el último capítulo costó $ 90 millones para producir, en comparación con $ 20 millones para el primero, mientras logran mantener el corazón; cada entrega ha encantado a los críticos.

ACERCA DE LA PELÍCULA

Keanu Reeves regresa en uno de sus papeles característicos en JOHN WICK 4 cuando el asesino a sueldo aún no retirado descubre una manera de vencer a La Mesa Alta- un consejo de doce señores criminales que rigen a las más poderosas organizaciones clandestinas, y quien ha puesto una recompensa multimillonaria por la cabeza de Wick a raíz de su desafío. Pero antes de que Wick pueda ganar su libertad, debe enfrentarse contra un nuevo enemigo con poderosas alianzas alrededor del mundo que convierte a viejos amigos en enemigos mortales.

Un nuevo día amanece en el mundo de Wick: nuevas reglas, nuevas ideas, y nueva administración, personificada por el sádico representante de La Mesa Alta, Marquis. Pero ahora, gane o pierda, Wick tiene una forma de salirse: desafiar a Marquis en combate mano a mano. Si Wick gana, la Mesa honrará su palabra y Wick ya no tendrá un objetivo en la espalda. Sea cual sea el resultado, John Wick sabe que dejó atrás una buena vida hace mucho tiempo.

Regresando a la querida serie de películas, la cual ha electrificado a las audiencias alrededor del mundo, tenemos a Laurence Fishburne, como El Rey del Bowery, el jefe de una red de inteligencia clandestina disfrazada de refugio para vagabundos; Ian McShane, como Winston, el dueño del Hotel Continental en Nueva York, el cual es frecuentado por los asesinos más dotados; y Lance Reddick, como Charon, el leal y distinguido conserje del hotel.

Uniéndose al elenco está la superestrella de acción y artista marcial Donnie Yen (la serie Ip Man; Rogue One: A Star Wars Story), como Caine, el viejo amigo de Wick, quien debe ir en contra de Wick cuando La Mesa Alta amenaza a un miembro de familia; Bill Skarsgard (Pennywise el Payado en las películas It) como el sádico emisario de La Mesa, Marquis; la estrella de acción y artes marciales Hiroyuki Sanada (Bullet Train, Army of the Dead), como Shimazu, otro amigo de Wick y propietario del Hotel Osaka Continental; Shamier Anderson como El Rastreador, quien, como sugiere su nombre, se encuentra cazando a Wick; Rina Sawayama, como Akira, la hija de Shimazu y conserje del Osaka Continental; y la estrella de artes marciales Scott Adkins como Killa, un enorme lunático y experto asesino que persigue a Wick.