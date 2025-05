Con flores, velas, velones y nostalgia, cientos de personas visitan los cementerios en el Día de las Madres

Cientos de personas acudieron ayer con profunda emoción a los cementerios del Distrito Nacional para rendir homenaje a sus progenitoras fallecidas en el Día de las Madres.



Flores, velones, lágrimas y recuerdos fueron los protagonistas en los camposantos Máximo Gómez y Cristo Rey.



Durante un recorrido realizado por el equipo del periódico elCaribe, se evidenció el amor inquebrantable de los hijos hacia sus madres que han partido del plano terrenal. Aunque ya no están físicamente, sus hijos e hijas aprovecharon la fecha para limpiar sus tumbas, adornarlas con flores, encender velas y compartir palabras llenas de cariño, respeto y gratitud.



Algunos llegaron con cubetas de pintura, machetes y otras herramientas para embellecer los sepulcros de sus seres amados, como muestra del compromiso eterno hacia quienes los trajeron al mundo.



Mercedes Pérez, una anciana que acudió al cementerio Máximo Gómez, desde hace 43 años visita la tumba de su madre, Estrella Aurora. “Maravilloso, un ser divino”, expresó entre suspiros al recordar a quien le dio la vida.



Conmovida hasta las lágrimas, Quisquilla Guerra, cuya madre falleció hace 20 años, solo pudo decir que recuerda a su progenitora “con mucho amor” y que la tiene presente siempre.



Francis Martínez fue otra hija que no pudo contener las lágrimas. “La recuerdo con mucho dolor”, dijo, mientras limpiaba la tumba de su progenitora en el camposanto de la Máximo Gómez.



Antonia Ventura, entre sollozos, afirmó: “Fue la mejor madre del mundo”. Su madre reposa desde hace nueve años en el cementerio Máximo Gómez.

La alcaldesa recorrió el camposanto.

Francisco Arias, visitante habitual del mismo camposanto, resaltó que el mayor legado que su madre les dejó fue la educación. “Extrañamos su presencia inmensamente”, compartió.



En el cementerio Cristo Rey del Distrito Nacional, Gaudy, cuya madre falleció hace apenas seis meses, contó con orgullo que su progenitora fue una guerrera que la ayudó a criar a sus cinco hijos. “Una luchadora incansable”, afirmó.



Rosa y Margarita Caraballo, dos hermanas que acudieron juntas, reflexionaron: “Sabemos que los muertos no sienten, pero igual venimos a mostrarle que el cariño sigue intacto”.



Tomasa García, con 36 años visitando la tumba de su madre, fue contundente al decir: “Si la tuviera al frente, le diría que la amo y que ha sido la mejor madre del mundo”.



Carolina Mejía felicita a las madres



En ocasión del Día de las Madres, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, realizó este domingo un recorrido por el Cementerio Nacional Máximo Gómez, donde expresó su admiración y respeto por las madres dominicanas, al tiempo que supervisaba los trabajos de remozamiento que se llevan a cabo en los camposantos de la capital.



“Qué bueno tener la oportunidad, ahora tempranito, de desearle un feliz día a todas nuestras madres, en especial a estas mujeres que me acompañan desde la Alcaldía y que también son madres”, expresó Mejía, acompañada de parte de su equipo de trabajo.



Durante su visita, la edil resaltó la importancia de mantener los cementerios en condiciones dignas, para que los ciudadanos puedan rendir tributo a sus seres queridos en espacios limpios y ordenados. “Estamos supervisando el continuo remozamiento de los cementerios del distrito, brindando mejores atenciones y cuidados para que, cuando los ciudadanos visiten a sus seres queridos, encuentren las debidas condiciones del lugar”, explicó.



Mejía recordó que desde hace cinco años se vienen realizando intervenciones sostenidas en estos espacios, como parte de un compromiso por la dignidad de los difuntos y sus familias. “Cada madre merece un espacio decoroso, aun después de su partida”, afirmó.



Además, la alcaldesa aprovechó la ocasión para destacar el trabajo conjunto de su equipo de gestión municipal. “Ustedes me han escuchado decir que el éxito y el trabajo no vienen solos; se logran con la bendición de tener un buen equipo, y eso es lo que tenemos en la Alcaldía del Distrito Nacional”, enfatizó.

Personas acudieron llenos de nostalgia al camposanto de Cristo Rey.

El recorrido de Carolina Mejía formó parte de las actividades conmemorativas de este Día de las Madres, en el que cientos de familias acudieron a los cementerios de la ciudad a recordar con amor y respeto a las madres que han partido.

Visitantes destacan buenas condiciones

Ciudadanos que acudieron a los cementerios del Distrito Nacional expresaron su satisfacción por el estado en que se encuentran estos espacios, resaltan la limpieza, el orden y la seguridad brindada a los visitantes.



Durante los recorridos por los camposantos, como el Cementerio Nacional Máximo Gómez y el de Cristo Rey, los dolientes coincidieron en que las condiciones han mejorado considerablemente. Tomasa García, quien acudió al cementerio de Cristo Rey, elogió las atenciones recibidas. “Todo está bien ordenado y limpio. La seguridad y el trato que nos dan son excelentes”, afirmó, mientras adornaba la tumba de su madre. Por su parte, Francisco Arias, visitante habitual del cementerio Máximo Gómez, destacó el avance en el mantenimiento del lugar. “A diferencia de años anteriores, las condiciones son excelentes. Se ha hecho un esfuerzo por mejorar estos espacios”, señaló.