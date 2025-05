A partir del primero de junio, cuando se inicia la temporada ciclónica (la cual concluye el 30 de noviembre), hay expectativas de que se presenten huracanes intensos con más frecuencia en el país.



Así lo advirtió la directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, quien explicó que esos pronósticos de los expertos meteorológicos se producen como consecuencia del incremento del calentamiento de las aguas del océano Atlántico, a unos niveles que no son habituales en esta época del año.



La funcionaria expresó que la temporada ciclónica de este año se denomina “ligeramente más activa de lo normal”, pese a que las aguas del Pacífico ecuatorial se mantienen normales; sus aguas no están ni muy cálidas ni muy frías, debido a que ahora no existe el fenómeno El Niño o La Niña; por lo tanto, la temporada debería ser normal (con 14 tormentas nombradas), pero existe el ingrediente de que en el último mes las aguas del Atlántico se han calentado de manera considerable.



Entrevistada por Héctor Herrera Cabral en el programa D´Agenda, que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, la funcionaria agregó que, así como lo mismo que sentimos con las altas temperaturas que se han registrado a partir de este mes de mayo, de igual manera las aguas de la superficie del océano Atlántico se han calentado.



Sostuvo que las diferentes agencias que hacen los pronósticos de la temporada ciclónica, y lo que se puede esperar, han llegado a la conclusión de que habrá 16 o 17 tormentas nombradas; de esas, nueve podrían alcanzar la categoría de huracán, y de ellos cuatro podrían ser huracanes intensos.



La experta en predicciones meteorológicas subrayó que cuando se compara la cantidad de tormentas que se esperan para este 2025, es menor que las que se produjeron en el del 2024.



En ese sentido, alertó que lo que importa no es el número de tormentas que se puedan presentar en una temporada de huracanes, porque el pasado año se produjeron 18 tormentas nombradas y para la República Dominicana fue muy poco activa.