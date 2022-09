El cono del Centro Nacional de Huracanes, informó que se formó la depresión tropical Siete, que impactará en República Dominicana durante el fin de semana.

La agencia meteorológica reportó que el sistema se hallaba a unas 805 millas a las 11:00 de la mañana de las Islas de Sotavento con vientos máximos de 35 mph y un movimiento hacia el oeste de 14 mph.

Here are the 5 PM AST Wednesday Key Messages for Tropical Depression #Seven. A Tropical Storm Watch will likely be required for portions of the Leeward Islands this evening or overnight. Follow the latest at https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/0dtRZvWVHo