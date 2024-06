Incendio forestal en California: los bomberos intentan contener las llamas en medio de fuertes vientos

ESCUCHA ESTA NOTICIA

Los bomberos de California, ayudados por aviones, combatían un incendio forestal impulsado por el viento que comenzó el sábado y seguía ardiendo el domingo, en un área entre la Bahía de San Francisco y el centro de California, señalaron las autoridades.

El incendio Corral comenzó el sábado por la tarde cerca de la ciudad de Tracy, a 96 kilómetros (60 millas) al este de San Francisco y del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore en la ciudad de Livermore, según el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California, o Cal Fire.

Oscuras columnas de humo se elevaban en el cielo sobre la zona del incendio, en su mayoría colinas de pastos donde se esperaba que el fuerte viento continuara durante la noche.

El incendio abarcaba 44,5 kilómetros cuadrados (17,2 millas cuadradas) y estaba contenido en un 13%, según un reporte de Cal Fire el sábado por la noche. Eso incrementaba las cifras respecto al reporte anterior de 40,4 kilómetros cuadrados (15,6 millas cuadradas).

La carretera Interestatal 580, que conecta el Área de la Bahía de San Francisco con el Condado San Joaquín en el centro de California, fue cerrada en ambas direcciones desde Corral Hollow Road hasta la Interestatal 5 debido a la falta de visibilidad por el humo, informó el Departamento de Transporte de California en un comunicado.

El responsable de bomberos de California en Santa Clara, Baraka Carter, dijo que dos trabajadores habían resultado heridos, según el San Francisco Chronicle.

La Oficina de Servicios de Emergencia del Condado San Joaquín emitió una orden de evacuación, ubicando el incendio forestal en un área al este de la Interestatal 580. Se ordenó a los residentes entre Corral Hollow Road y Tracy Boulevard que abandonaran sus hogares, y a los residentes al sur de Tracy Boulevard se les pidió que estuvieran preparados para una potencial evacuación.

Más tarde se incluyeron zonas al oeste del Acueducto de California al sur de Corral Hollow Creek, al oeste del condado Alameda y al sur del condado Stanislaus. También se estableció un punto temporal de evacuación en el centro comunitario de Larch Clover, en Tracy, según indicó en su sitio web la oficina de servicios de emergencia del condado.

El fuego estaba cerca del laboratorio Site 300 de Lawrence Livermore, al suroeste de Tracy, según indicó Cal Fire en una publicación en redes sociales el sábado por la noche.

Lawrence Livermore es una investigación de investigación y desarrollo centrada en el arsenal de armas nucleares estadounidenses. Site 300, 24 kilómetros (15 millas) al este del recinto principal del laboratorio, respalda el “desarrollo de materiales explosivos, así como diagnósticos pruebas hidrodinámicas”, según el sitio web del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore.

El incendio no suponía una amenaza para ninguna instalación u operación del laboratorio y el incendio se había alejado del lugar, indicó el vocero del laboratorio Paul Rhien en un comunicado a The Associated Press el domingo por la mañana.

El centro había trabajado durante la noche con Cal Fire, el departamento de bomberos del condado Alameda y otros servicios de emergencia, señaló Rhien. “Como precaución, hemos activado nuestro centro de operaciones de emergencia para vigilar la situación durante el fin de semana”.