La presidenta de la Fundación Sur Futuro, Melba Segura de Grullón, advirtió que República Dominicana está ante una nueva y real amenaza que es el cambio climático, por lo que apeló a que las autoridades y la sociedad no esperen una respuesta internacional para enfrentarla.



“Estamos ante una nueva y real amenaza. No tenemos tiempo que perder y no podemos esperar a la burocracia internacional, que tiene 27 años discutiendo lo mismo. Los prometidos fondos internacionales que nunca llegan, llámese Fondo Verde del Clima o Fondo de Adaptación. Hasta ahora, no han sido más que un espejismo para los países vulnerables como el nuestro”, indicó Segura de Grullón en el último encuentro plenario del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio.



Asimismo, la presidenta de la Fundación Sur Futuro indicó que el país necesita un plan nacional de riesgo climático, que incluya reforestación, fortalecer el liderazgo de las mujeres en la acción climática, que impulse la educación y la conciencia entre los jóvenes.



Además, que “fomente una nueva gobernanza del territorio, sobre todo en las cuencas, de modo que los pobladores se conviertan en protectores y vigilantes de un medio ambiente sano para todos”.



Segura de Grullón habló en el referido encuentro que fue encabezado por el presidente Luis Abinader, donde fue enfática en que se avanza hacia la llamada “nueva normalidad climática”. También insistió en que con toda la fe que nos da nuestra formación espiritual emulemos lo que propone el papa Francisco respecto una hermandad global entre todos los seres humanos y todos los demás seres vivos de la naturaleza. Esta hermandad planetaria se basa en un concepto nuevo, llamado por él, el amor social, un bello concepto que se manifiesta en una fraternidad sin fronteras y en un diálogo social sincero.



Reconoció esfuerzo del Consejo para el Cambio Climático



Melba Segura de Grullón también reconoció que el hecho de que el país cuente con un Consejo Nacional para el Cambio Climático, encabezado por el presidente Luis Abinader, es un lujo, porque son pocas las naciones del mundo que cuentan con el máximo nivel político en las discusiones de esos temas.



“Son pocos los países del mundo que tienen una institución al máximo nivel político para tratar el tema del cambio climático. El Consejo ha sido y es, un espacio de diálogo y comunicación permanente, que facilita la interacción entre los sectores públicos y privados, algo obligado cuando hablamos de los efectos del calentamiento global. ¡Qué bueno que estemos todos juntos! reunidos por primera vez bajo su liderazgo, señor presidente”, indicó Melba Segura de Grullón.



Abogó por que en estos momentos se haga “urgente que el Consejo de Cambio Climático, junto con el Consejo Nacional de Medio Ambiente, asuma la coordinación de las acciones que desarrollan en esta lucha desigual, o más bien, en este pase de factura que nos está dando la naturaleza”.



Recordó que hace 14 años que inscribió a la Fundación Sur Futuro como organización observadora ante la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Y que siempre le llamó la atención que por muchos años era la única organización de la sociedad civil registrada en ese organismo.



“Hoy, tan solo 14 años después, resulta que ya estamos donde no queríamos estar, ya estamos dentro de un terreno desconocido, sin mapa ni rumbo. Si no es así, díganme ¿cómo vamos a enfrentar las olas de intenso calor que hoy padecemos; como enfrentar la reducción de las lluvias, las sequías y la caída repentina de la lluvia de un mes en pocas horas, como sucedió hace apenas seis meses en Santo Domingo y en el Este con el huracán Fiona?”, cuestionó.



Segura de Grullón prosiguió cuestionando ¿qué hará el país “con la subida del nivel del mar y el avance de la costa hacia adentro, derribando las matas de coco, llevándose nuestra arena, afectando hoteles, carreteras y aeropuertos, amenazando una de nuestras más importantes fuentes de divisas?

Pacto para enfrentar el cambio climático

Se recuerda que el pasado lunes 24 de abril, el presidente Luis Abinader encabezó la segunda reunión plenaria del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio en la que propuso un gran pacto entre el Gobierno, partidos políticos y demás sectores que conforman la sociedad, para articular esfuerzos para enfrentar el cambio climático de manera inclusiva, transversal y efectiva.



La propuesta del mandatario abarca un plan de trabajo de temas como la generación eléctrica, transporte, finanzas y cooperación, seguridad alimentaria, turismo, gestión de riesgo, industrias, ecosistema, biodiversidad y bosques y un espacio transversal para la planificación.



Melba Segura de Grullón, con la Fundación Sur Futuro, es parte de esas organizaciones que se suman a la propuesta hecha por el mandatario.