Aunque el evento no entrará al país, el presidente Luis Abinader coordinó acciones y declaró sesión permanente

Aunque de acuerdo a los pronósticos, el huracán Beryl, de categoría 4, no afectará directamente a la República Dominicana, el Gobierno coordinó ayer acciones preventivas, enfocadas en los hogares vulnerables que podrían verse perjudicados por las fuertes lluvias que dejarán mañana los campos nubosos del evento atmosférico.



El presidente Luis Abinader, quien se reunió ayer en el Palacio Nacional con sus funcionarios y los organismos de socorro del país, declaró al Gobierno en sesión permanente ante la amenaza de lo que consideró un “peligroso huracán”, que estaría mañana al sur de la República Dominicana provocando fuertes lluvias en el territorio nacional.



“Ya toda la prevención está siendo coordinada entre las diferentes instituciones. Esperamos que continúe el curso que tiene hasta ahora. En ese caso, solo tendríamos lluvias en el país, pero no afectaría directamente, el huracán categoría 4 con capacidad de hacer mucho daño”, expresó el jefe de Estado, quien decidió realizar la reunión antes de salir del país hacia Panamá para la toma de posesión hoy lunes del presidente electo, José Raúl Mulino Quintero.



Debido a la peligrosidad de este huracán, agregó el gobernante, se han tomado medidas de cautela aun cuando el evento no está en dirección directa hacia el país. “Y por ello, recomendamos también que sigan las recomendaciones del COE para que puedan estar alertas a cualquier variación en el trayecto de este peligroso fenómeno atmosférico”, puntualizó.



Barahona y Pedernales con lluvias

Durante un encuentro con los medios de comunicación, el presidente Abinader afirmó que lo principal ahora es salvar vidas y que por esta razón, el Gobierno tomará medidas especiales para las viviendas ubicadas en lugares vulnerables.



Indicó que en coordinación con el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, los ayuntamientos, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo (Caasd), en el caso del Gran Santo Domingo y la Liga Municipal Dominicana, se trabaja en las acciones, especialmente, para los municipios del sur del país, sobre todo en las provincias de Barahona y Pedernales, que serían las más afectadas en términos de lluvias y vientos.



“Hasta ahora, yo quiero aclarar, que el huracán no va a tocar y pasará al sur de la República Dominicana, pero es la responsabilidad nuestra y de cualquier gestión responsable, tener una precaución en caso de que cambie el trayecto del huracán. Hasta ahora, lo que se prevé son lluvias y algunos eventos en Pedernales y Barahona, pero repito, lo que estamos haciendo es una labor de precaución”, puntualizó.



Único huracán de esta categoría en junio en los últimos 70 años



Luis Abinader resaltó que es bueno que la población dominicana tenga presente que el huracán Beryl, de categoría 4, es el único de esta potencia que pasa en el mes de junio en los últimos 70 años.

“O sea, estamos hablando de un evento fuera de tiempo, fuera de los meses especialmente que tocan estos eventos que son agosto y septiembre y entonces, por esto, hemos tomado estas medidas de precaución”, aseguró.



En ese sentido, el mandatario apuntó que el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) va a seguir dando, según lo considere necesario, las alertas y que el organismo contará con el apoyo de las instituciones del Estado.



Por lo pronto, continuó Abinader, en las viviendas en lugares especiales, especialmente en cañadas, se va a actuar para salvarle la vida a las familias que viven allí, no solamente para este evento, sino para los próximos. “También hay que hacerlo porque parece que va a ser una temporada bastante activa y tenemos que prever estas situaciones”, sostuvo.



De acuerdo a la directora del Oficina Nacional de Meteorología (Onamet), Gloria Ceballos, quien también estuvo en la reunión, se proyecta que en el litoral caribeño habrá un oleaje bastante peligroso. Dijo que condiciones como las altas temperaturas en el Caribe y el comportamiento débil de los vientos en altura, han favorecido al fortalecimiento rápido de este fenómeno. Expuso que la proyección de las lluvias está en 50 y 100 milímetros en el litoral sur y que en la Cordillera Central podrían llegar entre 100 y 150 milímetros. Añadió que el centro del huracán, con ojo bien definido, se pronostica que estaría pasando al sur del país alrededor de 235 kilómetros y de la capital, alrededor de 350 kilómetros.



Niveles de alerta van a ir cambiando por el evento

El director del COE, Juan Manuel Méndez, dijo que los niveles de alerta va a ir cambiando según el evento se vaya aproximando al área de influencia. Por otro lado, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 informó que activó medidas de contingencia que incluye la implementación de protocolos preventivos y la gestión de recursos adicionales para fortalecer las áreas clave de la entidad. De su lado, la Federación Dominicana de Municipios instruyó a los alcaldes a colaborar.



El analista meteorológico, Jean Suriel, señaló que habrá una semana muy lluviosa en gran parte del país y que detrás del huracán viene otro fenómeno que también podría incidir en República Dominicana.