La creación de la Asociación Dominicana de Profesionales de la Danza está encaminada a lograr la dignificación del personal y de la profesión, un derecho que les otorga la constitución



Mónika Despradel es la presidenta de la nueva (a los ojos públicos) asociación. Lo que pudiera llamarse gremio de los bailarines.



La conformación de la entidad comenzó durante la pandemia, cuando varias personalidades de la danza constataron que muchos profesionales de ese arte se tuvieron que dedicar a vender limonada en la esquina de la casa, o a alquilar sus motores, o sencillamente a sobrevivir a duras penas.



Ninguno de los 200 y tantos profesionales de la danza que propusieron al Ministerio de Cultura fueron aceptados como parte de las ayudas estatales, explicó Mónika Despradel, quien antes fuese directora del Ballet Nacional Dominicano.



La también presidenta de la Fundación Nido para Ángeles creada a beneficio de niños que han sufrido parálisis cerebral, es una luchadora.



“Lo mejor de esta asociación es que somos inclusivos en todos los géneros y movimientos de danza. Entra todo lo que sea danza que tenga parámetros de profesionalidad y calidad”, aseguró en el programa de televisión Famosos Inside que se transmite de lunes a viernes a las 4:00 pm por CDN canal 37 y se repite a las 5:00 pm.



“Todos cabemos en esta asociación. El problema es que tú tienes que prepararte, tienes que tener respeto a esta profesión, tienes que mostrar cierta calidad y cierta norma de escuela. Para hacerte un profesional tienes que pasar una escuela, ¿verdad?”, expresó quien estudió en la Escuela de Ballet del legendario Fernando Alonso, adjunta a la Compañía de Ballet de Camagüey, en Cuba. “De manera, insistió, que están incluidas todas las manifestaciones del arte, todas, desde la más clásica a la más popular; desde el folclor hasta lo urbano; desde el hip hop, tango, bachata, todo”, insistió.



Algo que quiso destacar es que para sorpresa, “¡hemos descubierto tantos grupos, tanto talento que estamos viendo! Y hay que prepararlos mejor, no solamente a nivel profesional interpretativo, sino a nivel de ser y saber planificar para poder defenderse. Hay que tener herramientas para poder defenderse, saber todo lo que rodea al mundo impositivo, saber tus derechos constitucionales, y tus deberes. Porque nosotros estamos en la Constitución, la Cultura. Eso nos da a nosotros un abrigo muy fuerte que no usamos casi nunca. ¿Necesitamos vestirnos con eso? ¡Pues nos vestimos con eso! ¡Ya! Y dejarse de andar de pedigüeños”.



Despradel, quien es esposa del cantautor dominicano José Antonio Rodríguez, destacó que la filosofía de los profesionales de la danza debe cambiar, porque la sociedad cambia. “La cultura y el arte son esa línea que te mantiene en balance, cuando se se destruye o no existe esa línea, son sociedades destrozadas a nivel de identidad, sin fuerzas para competir”.



“Yo soy la danza”



Al final de la noche en que se lanzó la asociación en Quinta Dominica, se presentó el video de la campaña “Yo Soy Danza”. “En este video sin palabras, solo tiene danza, queremos mostrar todos los géneros, mucho más en este mes porque como sabes abril es el Mes de la Danza”, subrayó. “La hicimos con el fin de que todos se sientan reflejados, todo el personal de la danza. Que cuando se vean, digan ah mira yo estoy ahí reflejada”.



“Nuestro consejo directivo está comupesto por 14 personalidades de la danza. Y entre los vocales están representadas todos los tipos de danza. Cada uno tiene un lugar dentro de la asociación. Insisto en que somos inclusivos”, explicó.



La Asociación Dominicana de Profesionales de la Danza tiene como objetivo visibilizar las riqueza de los diferentes géneros y estilos de danza. Para el video tomaron parte del elenco artístico 14 bailarines profesionales. La dirección de cámara es de FILMINA ( Babeto Rodríguez ) y cuenta con la banda sonora de Ivan Pierre y Jochy Sánchez. La filmación se llevó a cabo en el Parque Iberoamericano y ENDANZA.

¡Buena suerte! Falta que le hace al universo danzario dominicano.



Miembros del consejo directivo



Presidente: Monika Despradel

Vicepresidentes: 1ra. Soraya Gallardo,

2da. Awilda Polanco

Secretaria: Susana Fortuna

Tesorera: Sara Esteva

Vocales: Senia Rodríguez, Shekira Mueses, Alfa Rodríguez, Ana Karina Cuello, Belkys Sandoval, Cindy Sosa, Patricia Ortega, Valentina Grillo, Lorraine Diaz, Larybel Olivero