El regreso de Emmanuel al Teatro Nacional de la mano de César Suárez Jr. más apoteósico no ha podido ser con su gira “Emmanuel Live, All the Hits”.



Emmanuel ha sido recibido con un sold out que significó complicidad y admiración por un artista que ha sabido refrescar sus canciones de siempre con arreglos actuales. Metales compactos. Drum virtuoso en los solos. Coro afinadísimo. Banda envidiable.



Abrió su esperado concierto con República Dominicana: Corazón de melao, con letra de José Antonio Rodriguez y música y arreglos de Manuel Tejada, a quien llamó “compositor, arreglista y amigo”, y quien le saludó de pie, desde la fila A.



Siguió con No he podido verte de Juan Luis Guerra. Luego con Tengo.



Cada canción fue correspondida con aplausos y coros. Seguía lloviendo afuera. Y empató con Pobre diablo; y el público coreando.



Quiero dormir cansado. Detenedla ya. Ovaciones merecidísimas.



Bella señora, también fue coreada.



Hizo penumbras para empezar El rey azul (sin seguidor) luego se ilumina. Clarinete y saxo. Fox trox. Todo en rojo. Le colocan una banqueta al centro: cuenta su propia historia con Terco corazón. Esa triste guitarra, también de Manuel Alejandro. Bachata y regional mejicano: Quieren que la olvide.

Tres cambios de vestuarioen el show. Impresionante diseño de luces.



Tengo mucho que aprender de tí, con intro solo de guitarra prima. Luego habla de Dios. Es decir, da fe de su propio nombre. Cantan todos. Ovación de pie. Regala Es mi mujer y Sentirme vivo.



Sale del escenario. Regresa. Hay que arrimar el alma. Dice que se va, pero se queda y canta El día que puedas (celulares iluminados). En ese rejuego de me voy y me quedo. Todo se derrumbó. Bella. Tú y yo. Sale de nuevo. Pero vuelve con Chica de humo. Y ya, ahora sí en el final: Toda la vida, un magnífico telón. Y La última luna, para dramatúrgicamente el final en serio… Pero vuelve… el año que viene.