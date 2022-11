Ilegales se presentará los días miércoles 2 y jueves 3 de noviembre en el Teatro La Fiesta.



En Vladimir Dotel, el ilegal principal, el tiempo no pasa. Tiene la misma imagen de hace 20 años. Su juventud le viene de adentro, por eso su insistencia con estar siempre a la vanguardia.



En él vive un artista desde siempre: desde temprana edad comenzó a pintar; les cambiaba la letra a las canciones que escuchaba. Estudiaba diseño gráfico. Hacía rap.



Ilegales es su obra mayor. Probablemente bastante más vanguardista de lo que algunos puedan pensar. Ahora se enfrentan con dos fechas pegadas en el Teatro la Fiesta y el espectáculo Otra Atmósfera.



“Se trata de un espectáculo diferente que se llama Otra Atmósfera, donde nosotros pondremos en escena un show más moderno, más atrevido. Pero estamos muy contentos, porque es una nueva experiencia.

Desde que llegues al sitio verás que es otro way. El mismo escenario nos permite jugar con la tecnología y esos recursos de pantallas, de luces, de efectos. Y estoy seguro -primero Dios- que al público le va a encantar”, dijo a elCaribe.



“Creo que soy una persona que vive en una búsqueda constante. En la evolución. En mantenernos en el tiempo. A pesar de que no representemos a esta generación ahora. Pero buscando, seguir evolucionando, sin perder la esencia del grupo”, expresó Dotel.



“En esta nueva propuesta hemos tenido la dicha de que mi hijo Bryan esté produciendo, componiendo para nosotros. El inyecta esa juventud pues tiene 22 años. Entonces eso es lo bueno. Gracias a Dios todavía a mí no me ha salido una canita y me pongo unos lentes y la gente cree que yo… En algunos países la gente se dice ‘¿pero será el mismo?’. Entonces nos hemos reinventado”, aseguró.



“En este show tenemos muchas cosas. El propio teatro La Fiesta nos permite jugar con los recursos. Le hemos mandado un riere técnico a César Suárez Jr. que da miedo. Como La Guerra de las Galaxias. Gritó porque el rider es para una arena, al nivel de -no sé-, y él dijo ‘esto no cabe aquì’. Y de verdad, cada entrega es como si fuera la primera o la última. ¡Le ponemos tanto corazón, tanta pasión! Yo tengo días que no duermo. Ansioso. Ahora voy a hacer esto o aquello. Llamo a los muchachos, esta canción no se puede quedar. Cuando chequeamos las canciones llevábamos tres horas. Y tres horas cantando baladas pueden ser en un cantautor. Pero tres horas de show de Ilegales con un bpm (beats por minuto) de 135, eso no lo aguanta nadie. Así que estamos viendo cómo bajarlo. Pero hay gente que va a ir también por esas canciones” describió el creador de temas como El taqui taqui o El chucuchá.



Compañeros de viaje



Sobre los coristas que flanquean a Vladimir Dotel, son compañeros de viaje. Sobre ellos dice que le inyectan energía.



Según uno de ellos, Junior: “La misma presión de los ensayos, nos sentimos muy compenetrados y con la misma ansiedad de querer presentarle al público un poco más de lo que estamos acostumbrado a darles”.



“Eso nos ha mantenido con esos nervios de hoy en día pueda asimilar todo el empeño y el cariño que le estamos inyectando a este nuevo tour”.



El tour Otra Atmósfera, según Junior, después del Jaragua, partirá hacia Venezuela, Colombia, Chile, Ecuador y otros.



Chino, el otro corista, lleva 14 años en el grupo y dice: “Seguimos siempre revolucionando en la música y dándole al público cosas nuevas en cada concierto”.



Con casi tres décadas de carrera y con una segunda fecha en La Fiesta, y rompiendo moldes, y escuchando una canción de hace 30 años con una mezcla nueva… “Otra Atmósfera no nos limita. Y estoy loco ya porque se vaya el año y venga el otro. Porque lo que viene es la pieza que tú vas a querer tener en tu librería”, amenazó.



“Hemos cambiado el diseño de escenario 20 veces”, aseguró Vladimir el pasado jueves. “No tenemos todavía el show 100% ready, porque tenemos tantas ideas…!”.



Junior asegura que un rato antes de la entrevista surgió una nueva idea mientras se tomaban un café.

El productor ha chillado gomas, porque según el líder de la agrupación les dijo que “le dieran para allá” y le dieron para allá. No limitaron su creatividad.



Probablemente esta sea una de las mejores giras de Ilegales. Mientras tanto, es mejor ver su debut en el patio. A estas alturas todo está listo en el Teatro La Fiesta.

Ilegales estrena el show de su nueva gira

Título: Otra Atmósfera

Grupo: Ilegales

Producción: César Suárez Jr.

Lugar: Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua

Días: 2 y 3 de noviembre

Hora: 8:30 pm

Compra de boletas: Uepa Tickets

Boletas:

• Front Stage RD$7,945

• Special Guest RD$6,355

• VIP RD$4,240

• Platea Izquierda RD$2,650

• Platea Centro RD$2,650

• Platea Derecha RD$2,650

• Balcón RD$2,120