El Teatro la Fiesta del Hotel Jaragua recibirá el 18 de noviembre a la destacada cantante mexicana, de la mano del productor Alberto Cruz.



La Dama de Hierro, como se conoce a la popular artista romántica, llegará al majestuoso escenario del emblemático hotel del malecón de Santo Domingo, cargada de un repertorio de canciones a las que el público ha colocado etiqueta de éxitos.



“La artista está muy emocionada por este reencuentro con el público y desde ya prepara una propuesta cargada de sus éxitos y sus nuevos temas”, destacó el presidente de Alberto Cruz Management.



Mientras que la intérprete de “Sin él” prometió una noche “cortavenas”, en la que no faltarán canciones como “Enamorada y herida”, “La pareja ideal”, “Completamente tuya”, “Tu dama de hierro”, “A cambio de qué”, “Si no te hubieras ido”, “No puedo olvidarlo”, “O me quieres o me dejas” y muchas más.



“A todo mi público de mi querida República Dominicana le prometo una noche inolvidable con mis canciones de amor y desamor, las cuales, estoy más que segura, la interpretarán junto a mí, porque la conexión que se da entre nosotros es antológica. Los espero en el Jaragua”, dijo la artista.



Marisela Esqueda -ese es su nobre completo- es considerada La Madonna Latina o La Dama de Hierro, entre otros apelativos. Ha vendido más de 41 millones de discos. Se dio a conocer a mediados de los años 80, y ha pegado temas como “Mi problema”, “Enamorada y herida”, “Sin él”, “Completamente tuya”, “Sola con mi soledad”, “El chico aquel”, y una de sus más grandes canciones y como ahora se le conoce: “Tu dama de hierro”. Entre sus compositores estrellas se encuentran Marco Antonio Solís, de quien ha grabado “Sin él”, “Si no te hubieras ido”, “Tu cárcel” y “No puedo olvidarlo”, entre otros.



Los boletos del concierto de Marisela están a la venta en boletosexpress.com y llamando a los teléfonos 829-956-0007 y 809-218-1635.