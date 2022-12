A Tite lo entierran hoy: las redes acaban con el DT brasilero

Inmediatamente sucedió la derrota del seleccionado brasilero frente a Croacia en tanda de penales en el Mundial de Qatar, las redes sociales -sobretodo en la nación suramericana- se volcaron en contra del seleccionador Tite, a quien responsabilizan de la derrota de la canarinha.

La Selección de Brasil llegaba al partido de este viernes como la gran favorita a llevarse el boleto a la semifinal de la Copa del Mundo. Sin embargo, se medía ante un combinado croata que supo cómo generarle problemas a los grandes candidatos. Finalmente, luego de una intensa tanda de penales, Croacia se llevó el boleto gracias al penal detenido por Dominik Livaković a Rodrygo y el tiro al poste de Marquinhos.

«Esa eliminación corre por cuenta de Tite. El técnico brasileño SE EQUIVOCÓ EN TODAS las decisiones. Brasil fuera de la Copa del Mundo, nuevamente, después de perder con un equipo europeo». «Llegaban como firmes candidatos con un plantel que juega en los mejores equipos del Mundo. Para mi, Tite vuelve a decepcionar en los Mundiales». «En serio, qué rabia me dan los seleccionadores como Tite. Cagones, sin personalidad e incapaces de inventarse nada. No le puedes dar dos mundiales a semejante terrorista del talento». «Brasil perdió el partido con los 3 cambios que hizo TITE: Sacar a Vinicius, a Militao por SANDRO y a Paqueta por FRED» fueron algunos de los comentarios.

Essa eliminação está na conta do Tite. O treinador brasileiro ERROU EM TODAS as decisões. Brasil fora da Copa do Mundo, novamente, após perder para uma seleção europeia.