Adael Amador subido a Grandes Ligas por los Rockies de Colorado

ESCUCHA ESTA NOTICIA

El principal prospecto de los Rockies de Colorado, el SS Adael Amador, lo subieron a las Grandes Ligas.

La información la ofreció Francys Romero, periodista independiente.

Amador, ha estado muy caliente últimamente en doble-A Harford, bateando .359 con seis jonrones en sus últimos nueve juegos. El dominicano tuvo un lento inicio en la temporada.

En este 2024 en AA, 46 JJ, 170 turnos, 33 hits, .194, con 7 jonrones, 31 anotadas y 24 remolcadas. También lleva 22 bases robadas en 25 intentos, 33 bases por bolas y 39 ponches.

Adael Amador Jugó en el Clásico de Pequeñas Ligas de CDN Deportes

Adael Amador participó en el Cásico de Pequeñas Ligas, que produjó Neftalí Ruíz y Ambiorix Vidal, campeonato de béisbol infantil que se transmitió por CDN Deportes.

Jugó en las temporadas 2015 y 2016, para el equipo Lobos del Distrito, que era representado por la academia de béisbol Cristian Pimentel.

Los Lobos fueron campeones en la temporada 2016 del Clasico de Pequeñas Ligas, y Adael fue el jugador más valioso de la final.

En 2016 fue parte de la selección del evento que viajó a Maryland para el clásico de béisbol de pequeñas ligas Cal Ripken.

Contenido relacionado: Resultados MLB viernes 7 de junio más tabla de posiciones

El dominicano podría sorprender en Colorado

El prodigio de 21 años posee excelentes habilidades de bateo a la pelota, lo que debería conducir a altos promedios a la ofensiva en Colorado y está comenzando a mostrar algo de poder adicional para enviar pelotas por encima de la cerca.

No está claro cuánto tiempo permanecerá en las mayores, pero cree que es digno de un ascenso especulativo en ligas mixtas más profundas.

Firma de Adael Amador al profesionalismo

El joven dominicano fue firmado por los Rockies de Colorado en julio 2 del 2019, con un bono de US$1,500,000.

Al momento de su firma, el compocorto presentó un “fusil” en el brazo, que podía tirar fuera de balance; también un bate dulce de contacto y poder con paciencia en el home, que combinaba con una vista de halcón para identificar pitcheos. Además velocidad, unas “turbinas” en sus piernas a la hora de correr las bases, virtudes que provocaron los elogios por parte de los “scouts” de diferentes organizaciones.

En Lidom

En la Liga Dominicana de Béisbol Adael Amador es un jugador de primera selección y pertenece a los Toros del Este.

Fue seleccionado como el primer pick overal del draft de novatos de la liga del 2022.

Amador fue elegido por encima del segundo pick Warming Bernabel (LE) infield de Colorado, Enmanuel Rodriguez (AC) OF de Minnesota, Kevin Alcántara (TL) OF de los Cubs, Wilfred Veras (EO) IF de White Sox y Deyvinson De Los Santos (GC) IF de Arizona.