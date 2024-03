Al Horford llega a los 14 mil puntos y entra a selecto club de la NBA

Al Horford logró alcanzar un nuevo hito profesional que lo continúa solidificando como uno de los jugadores latinos más destacados en la historia de la NBA.

El dominicano se convirtió en el primer jugador de su país en alcanzar la cifra de 14 mil puntos, el segundo latino en lograr la hazaña. Asimismo, se coloca más cerca de rebasar a Manu Ginobili como el jugador nacido en Latinoamérica con más puntos en la NBA.

Al alcanzar los 14 mil puntos, Horford entró en un selecto grupo de jugadores, según reveló Boston Celtics tras felicitarlo en sus redes sociales.

“Al Horford acaba de convertirse en el sexto jugador en la historia de la NBA en registrar al menos 14,000 puntos, 8,400 rebotes, 3,400 asistencias y 1,200 bloqueos en su carrera, uniéndose a Kareem Abdul-Jabbar, Tim Duncan, Kevin Garnett, Pau Gasol y Dirk Nowitzki”, indicó el equipo a través de su cuenta oficial de estadísticas en la red social X (antes conocida como Twitter).

