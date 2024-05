Al Horford logra récord en clasificación de Boston y supera a LeBron

El dominicano Al Horford, consagrado como uno de los mejores exponentes latinoamericanos en la historia de la NBA, comandó este jueves junto a Jason Tatum la clasificación de sus Boston Celtics a la final de la Conferencia Este. Pero además, en una actuación imparable, logró un registro con el que supera a LeBron James.

En 35 minutos de acción, anotó ocho de sus 15 intentos al canasto, con seis triples incluidos. Esto se tradujo en 22 puntos, cifra que acompañó con 15 rebotes y cinco asistencias, además de tres bloqueos. Una actuación que sirvió para que Boston Celtics derrote 113-98 a Cleveland Cavaliers.

Pero lo más impresionante es que Al Horford hizo esto a sus casi 38 años. De esta manera, se convirtió en el jugador de mayor edad en plasmar más de 20 unidades, 10 capturas, cinco triples e igual número de asistencias en un juego de los Playoffs. Superó al cuatro veces campeón LeBron James. Incluso, la misma NBA se hizo eco de este acontecimiento.

El pívot dominicano de 2.08 metros de estatura busca ganar su primer anillo y meterse en un selecto club de latinos con campeonatos en el mejor baloncesto del mundo. Émularía así a otras leyendas como Manu Ginóbili, Carl Hererra, Juan Toscano y Juan José Barea.

«Es especial cuando estás aquí en el Garden… esto es algo que no doy por sentado… Me sentí muy conectado con [los fans]» dijo Horford en conferencia de prensa tras el final del encuentro.

