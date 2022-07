Cada vez que Albert Pujols se para junto al plato es una oportunidad más para que el toletero de St. Louis Cardinals agrande su legado en la Major League Baseball (MLB). La huella del dominicano de por sí ya es admirable, pero podría serlo aún más.

Si bien su rol es totalmente secundario en el conjunto de los Cardinals, cada oportunidad que le brinda el manager Oliver Mármol es un lujo para los fanáticos, pues ver a Albert Pujols en el diamante reafirma su calidad como uno de los mejores de la historia.

Por otro lado, de forma manera triste, cada oportunidad al bate puede ser la última para cada aficionado de ver al dominicano en acción en diversos recintos. Justamente, Toronto Blue Jays lo supo y su fanaticada protagonizó un momento épico en su honor.

Apenas salió a batear Albert Pujols en la primera entrada del compromiso entre St. Louis Cardinals y Toronto Blue Jays, el Roger Centre se colocó de pie ante Albert Pujols para ovacionarlo de forma increíble.

No solo fueron unos aplausos, fue un gesto impecable de casi un minuto, que sin duda alguna eriza la piel de cualquier aficionado del mejor beisbol del mundo. 3.336 hits, 685 jonrones y 2.170 carreras impulsadas hablan por sí solas.

Nothing but respect for The Machine 💯 @PujolsFive | @Cardinals pic.twitter.com/dEYhagp7VY