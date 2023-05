Anthony Davis sí estará en el juego 6 entre Lakers y Warriors

Anthony Davis abandonó en silla de ruedas el Juego 5 de la Semifinal de Conferencia Oeste entre sus Lakers y los Warriors, a raíz de un fuerte golpe en la cabeza del pívot Kevon Looney.

De esa forma, las alarmas se encendieron en el conjunto angelino, ya que de entrar en el protocolo de conmociones de la NBA, «La Ceja» no podría disputar un sexto encuentro que puede servir a los de amarillo y púrpura para sentenciar la serie.

Sin embargo, Chris Haynes, soltó una tranquilizadora noticia para los Lakers. El afamado periodista de TNT y Bleacher Report, informó que Anthony Davis estará disponible de cara al citado careo frente a los Warriors, por lo que integrará el quinteto inicial.

Además de estar viviendo uno de los playoffs más integrales de su carrera, «AD» marca diferencias en la mediática batalla ante Golden State, puesto que promedia 22.4 puntos por juego y 13.4 rebotes, con 3.4 asistencias, 3.1 tapones y 2.2 robos.

