Así sería el quinteto titular de Suns con la llegada de Bradley Beal

La locura se apoderó este domingo de los fanaticos de la NBA con la confirmación de la llegada de Bradley Beal a los Phoenix Suns. El actual equipo de Kevin Durant es protagonista del primer intercambio bomba de la temporada baja NBA 2023-24, con un movimiento que pone a temblar a todos sus rivales de la Conferencia Oeste.

Adrian Wojnarowski de ESPN y Shams Charania del portal The Athletic confirmaron el intercambio de Bradley Beal, quien llega a los Suns proveniente de los Washington Wizards, a cambio de Chris Paul, Landry Shamet, múltiples segundas rondas y picks swap (intercambios en el marco de la Loteria de la NBA).

Bradley Beal lleva once temporadas en el mejor baloncesto del mundo, todas en Washington Wizards. Y, en tres ocasiones, resultó seleccionado para el Juego de Estrellas de la NBA. Los Suns tienen tanta confianza en este base estrella que no les importó asumir el contrato que tiene por más de US$207 millones hasta el final de la temporada 2026-27.

La llegada de Bradley Beal causó furor entre fanáticos y analistas de la NBA, que señalan que fortalece al equipo de Kevin Durant y envía un claro mensaje de que los Suns quieren ir por el primer título de Kevin Durant fuera de Golden State Warriors. Decenas de pronósticos vaticinaban la llegada de los Suns a las Finales de la NBA 2023 al tener un equipo integrado por Devin Booker, Chris Paul y Kevin Durant. Sin embargo, se quedó corto y perdió contra los actuales campeones, Denver Nuggets, en las semifinales.

Con el intercambio confirmado, analistas aseguran que el quinteto titular de los Suns para la venidera temporada integrará a Bradley Bear junto a Kevin Durant, Devin Brooker, Josh Okogle y Deandre Ayton. Un equipo que sumaría talento y veteranía para conformar uno de los quintetos a seguir en la próxima temporada.

The new-look Suns could be scary 😳 pic.twitter.com/qfqOnaTY1z