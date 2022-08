El escolta calificó de “honor” jugar en casa ante su público. Melvyn López anunciará hoy sus 12 jugadores

Poco menos de 72 horas restan para que Chris Duarte muestre sus credenciales ante su público dominicano en el Palacio de los Deportes. Las sensaciones de enfrentar, junto a los demás integrantes de la selección de mayores, a Panamá en la cuarta ventana clasificatoria al Mundial 2023, crecen como la “espuma”.



“Para mí es un honor ponerme la franela de la selección. Como siempre lo he dicho, representar el país con mis compañeros de equipo como lo es Víctor Liz, Andrés Féliz y el resto del grupo, y estar junto al dirigente (Melvyn) López, es algo grandioso”, señaló Duarte tras una intensa jornada de preparación de la selección anoche en el Palacio de los Deportes previo al juego ante Panamá este jueves. Señaló que se encuentra en óptimas condiciones para el partido, y que espera dar un “buen espectáculo” con la finalidad de lograr el triunfo.



“Siempre quise estar con mi gente y este es el momento. Estar alrededor de mi gente dominicana me hace sentir en familia. Amo mi país, amo mi gente y eso me hace sentir muy contento”, apuntó el escolta que pertenece a los Pacers de Indiana en la NBA. Indicó que no siente “nada de presión” para el partido de este jueves ante los panameños, y que por el contrario, tendrá más emociones al saber que jugará ante un Palacio de los Deportes a toda su capacidad.



“Yo lo que juego es baloncesto al igual que mis demás compañeros. Yo no tengo ninguna presión. Sé que mucha gente me quiere ver jugar y para eso estoy aquí, para ayudar al equipo, a mis compañeros, al país y adaptándome al sistema de juego del coach Melvyn, aprendiendo de él y él de mí también”, indicó el nativo de Puerto Plata de 25 años (13 de junio de 1997). También ratificó que estará con la selección en el partido ante Venezuela el próximo lunes en la tierra de Simón Bolívar.



La fortaleza de López



El dirigente Melvyn López manifestó que “el juego de carrera será vital para el partido de este jueves ante Panamá. Es una de las grandes fortalezas que tenemos, pero también estamos trabajando en lo que a la parte defensiva se refiere. Estamos haciendo todos los ajustes necesarios. Para eso son estos entrenamientos. Es una tarea titánica que tenemos con los jugadores”, dijo López.



Sobre la escogencia de los 12 jugadores, Melvyn expresó que, concluida la fase de preparación de esta noche, dará a conocer la nómina oficial para el encuentro ante los panameños.



Ángel Luis, día a día



Durante un partido de preparación entre los integrantes de la preselección, Ángel Luis Delgado tuvo una molestia en el pie de derecho tras caer mientras disputaba un rebote. Esta acción llevó a que el encuentro se detuviera y Delgado fue acompañado por dos integrantes del cuerpo médico del equipo. “Él tuvo un resentimiento en el píe derecho, pero está estable. Los médicos del equipo lo están tratando. Esperemos que no sea nada grave y pueda estar de regreso a las prácticas de la selección”, expresó López.