Will Davis y Bryan Ramírez cargaron la ofensiva en la victoria de los Cañeros 84-81 ante los Leones de Santo Domingo en el cierre de la ronda para ambos equipos en partido de la Súper Liga LNB celebrado anoche en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto.



Con el resultado, los Cañeros terminaron con récord de 7-7, incluido 2-5 de visitante, al tiempo que puso fin a una cadena de cuatro derrotas en forma seguida. Además, el equipo del Este barrió 2-0 la serie particular tras el triunfo 104-98 sobre los Melenudos el pasado 18 de mayo.



Los Leones terminaron la fase regular con 9-5 y 4-3 en casa. Davis dirigió el ataque de los Cañeros con 26 puntos y 15 rebotes, seguido por Ramírez, con 21 tantos, incluidos seis disparos de tres puntos.



Por Leones, Kevin Pérez anotó 16 puntos; Jean C. Quezada tuvo 15 con 11 rebotes, mientras que Jayson Valdez aportó 13 unidades, nueve asistencias y seis rebotes.