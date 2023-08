Con una gran actuación en equipo, la selección de Estados Unidos aplastó ayer 109-81 a la de Grecia en Manila, en la segunda jornada del grupo C del Mundial de 2023, y sumó su segunda victoria de dos tras el triunfo del pasado sábado contra Nueva Zelanda, lo que le entregó el billete para la segunda fase.



No hubo partido en el Mall of Asia. Ante una Grecia sin Giannis Antetokounmpo, ausente por razones físicas en este Mundial, Estados Unidos tiró con un 57 % de acierto (35 de 61) y contó con sesenta puntos de su banquillo, con Austin Reaves protagonista con quince puntos en 17 minutos.



Jalen Brunson, con trece puntos y un perfecto cinco de cinco en tiros, Anthony Edwards, con trece, y Bobby Portis, con diez, completaron un grupo de cuatro jugadores estadounidenses con dobles dígitos. A ellos se sumaron los nueve de Mikal Bridges y Jaren Jackson y los ocho de Paolo Banchero y Cameron Johnson.



También brilló Josh Hart con una gran aportación defensiva. Aportó seis puntos, once rebotes y cinco asistencias.



En otro encuentro, la selección española tumbó a Brasil (78-96) y selló su clasificación a la segunda fase del Mundial tras un partido en el que supo resistir los buenos minutos de su rival en el inicio para, tras un segundo cuarto imperial, lograr una ventaja suficiente que mantuvo con una defensa coral y una exhibición de Juan Núñez. También, Serbia superó 94-77 a Puerto Rico, y Cabo Verde sorprendió a Venezuela 81-75.