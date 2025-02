El equipo nacional de mayores recibió ayer una importante inyección de energía positiva con la integración de seis jugadores que serán vitales en sus apetencias de clasificación al AmeriCup 2025.



La escuadra que dirige el técnico argentino Néstor -Che- García contará desde este lunes con jugadores de alto calibre como los armadores Jean Montero y Gelvis Solano, los escoltas Jassel Pérez y Omar Silverio, el centro Eloy Vargas y el delantero de poder Ángel Luis Delgado, todos con reconocidas participaciones vistiendo la casaca tricolor.



En las próximas horas se unirían Andrés Feliz y Victor Liz, quienes accionan en las ligas profesionales de baloncesto de España y Colombia, respectivamente, para participar en la Tercera Ventana Clasificatoria al AmeriCup 2025. Montero expresó que “para nosotros es un placer y un orgullo representar el país y es un extra cuando jugamos ante nuestro público como lo haremos ante Canadá y Nicaragua”.



Por su lado, Delgado dijo: “No hay nada que me haga sentir más orgullo que representar mi bandera. Es un sentimiento puro de corazón inexplicable”. “Vamos duro contra Canadá y Nicaragua, así que esperen lo mejor de nosotros”, indicó.



República Dominicana jugará como local este viernes 21 de febrero ante Canadá, a las 8:10 de la noche, y el lunes 24 vs. Nicaragua, a las 9:00, en el Pabellón de Voleibol Ricardo -Gioriber- Arias, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.



El coach García, quien se considera “el argentino más dominicano”, sostuvo que “me está gustando lo que estoy recibiendo en los entrenamientos. Son jugadores de gran impacto en nuestro plantel y de probada calidad atlética”.



El combinado dominicano se encuentra empate con México en el Grupo C, ambos con 2-2, el cual lo comanda Canadá (4-0), ya clasificado, y Nicaragua (0-4) también está anclado, dejando una plaza que la disputan los quisqueyanos y los aztecas.

El combinado hará gozar al público dominicano

Junior Páez, gerente general de la escuadra tricolor, exclamó que “tenemos un excelente grupo de talento que pondrán a gozar al público en los partidos ante Canadá y Nicaragua, donde jugaremos como local y buscaremos esas anheladas victorias”, indicó Páez. El cuerpo técnico que trabaja con García lo conforman los criollos David Díaz y Abraham Disla, además del español Sergio Jiménez.