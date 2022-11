Email it

El dirigente también habló sobre la ventaja de no depender de nadie para clasificar al Mundial del año entrante

Néstor –Che- García dejó en claro algo y es que para ser parte de la selección nacional de baloncesto hay que “guayar muy bien la yuca”, como se dice en buen dominicano.



“El jugador dominicano muy bien sabe que a la selección no se viene a pedir, a la selección se viene a dar.



Es lo primero que siempre he dicho y el o los próximos que vengan ya lo saben”, dijo García al programa “Mañana Deportiva”, que se difunde de 7 a 9 de la mañana por CDN Radio.



El técnico argentino se expresó en esos términos al hablar sobre los próximos compromisos que tiene el combinado tricolor los días 24 y 27 de febrero del año entrante frente a Panamá y Argentina, en esos respectivos países.



“Para esos dos partidos nosotros dependemos de nosotros. Este es un evento internacional y en la cancha es un cinco contra cinco. Tenemos un montón de ideas que ya estamos empezando a elaborar y sobre qué es lo que vamos a hacer en esa próxima ventana”, indicó García de 57 años y que firmó un contrato por cuatro años para estar al frente de la selección. República Dominicana se ubica en el tercer lugar del Grupo E de los Clasificatorios de las Américas, con registro de siete triunfos y tres derrotas, detrás de Canadá (10-0) y Venezuela (7-3). Argentina (7-3), ocupa el cuarto peldaño. Los siete mejores equipos nacionales del continente (los tres primeros de los grupos E y F y el mejor cuarto) obtendrán la clasificación a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2023, que se jugará en Filipinas, Japón e Indonesia.



Enamorado del talento criollo



Néstor –Che- García está por segunda ocasión dirigiendo la selección nacional de baloncesto. Pero más allá de estar al frente del combinado, lo que más le atrae del baloncesto dominicano es el potencial de jugadores con el que en la actualidad se cuenta.



“En este país hay un talento, dentro y fuera, muy difícil de encontrar”, dijo García. “El talento que hay aquí a cualquier entrenador lo atrae, ya sea para aprender o juntarlo para que produzcan. A mí me criaron ver para aprender y lo que uno ve lo cree con el tiempo”, agregó.



El dirigente argentino entiende, que gracias a ese nivel de desarrollo con que cuentan varios talentos de la selección, el baloncesto dominicano se encamina por una buena proyección, gracias a esa calidad.



Muestra de esta afirmación fueron las dos victorias logradas por la selección ante Argentina y Venezuela recientemente en el Palacio de los Deportes con jugadores como Gerardo Suero y Jean Montero, héroes en cada uno de esos encuentros, correspondientes a la quinta ventana clasificatoria al Mundial de Baloncesto 2023, que se desarrollará en Filipinas, Japón e Indonesia.



“Con Gerardo, lo que estábamos buscando era abrir un poco más en la cancha. Es un tirador implacable. Es uno de los jugadores que más se entrena, pero sobre todo muy profesional. Tiene un montón de condiciones para que esté en esta selección al igual que su hermano Juan Miguel, un chico increíble”, indicó García.