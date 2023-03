Todo apunta a que Karl Towns quiere vestir la franela de la selección de baloncesto para este verano. Así lo ha expresado el propio jugador durante un podcast “Off Guard” con Austin Rivers.



“Este verano tal vez sea diferente, porque en este verano quiero ir a jugar con el equipo de República Dominicana. Estoy tratando de resolver eso ahora mismo”, expresó Towns sobre sus planes futuros.



La República Dominicana se ganó el derecho de participar en la Copa del Mundo de la FIBA que se celebrará de manera compartida en Filipinas, Japón e Indonesia gracias a un triunfo ante Argentina en su último partido del Grupo E.



“En el verano me gusta viajar, me gusta hacer mis cosas, me gusta entrenar… soy raro. En el verano me gustar hacer las cosas solo, trabajar en mi tiro, mis herramientas y eso. He jugado el juego tanto que sé que debo de esperar del otro cuando me está defendiendo”, agregó Towns.



“Nunca he sentido que alguien puede defenderme, así que no tengo que ir a lugares a jugar cinco contra cinco, o frente a uno solo. Sé que no pueden defenderme. Esa es la confianza que tengo, así es que me siento, trabajando.”



Towns, que se encuentra en su octava temporada en la liga y actualmente junto a los Timberwolves de Minnesota buscan llegar a los playoffs, siguió hablando sobre la experiencia jugando con la selección dominicana en ‘Off Guard’.



“Es tan gratificante hacer algo aquí que hacerlo en otro lugar. Es una recompensa diferente que obtienes. Jugué con el equipo de República Dominicana y recuerdo haber clasificado al mundial, era la segunda vez que lo habíamos alcanzado en la historia de nuestro país, antes de ir a la universidad. Fue una locura. Recibes apodos en las calles, te conviertes en un héroe nacional… te impacta diferente”, finalizó al respecto Towns.