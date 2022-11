Email it

Derrotar hoy a Argentina y el domingo a Venezuela es el enfoque del equipo dominicano con miras a sendos compromisos en la Quinta Ventana del Clasificatorio a la Copa Mundial de Baloncesto FIBA 2023.



Así lo externaron el delantero de poder Ángel Delgado, el pequeño delantero Rigoberto Mendoza (Vikingo) y el armador Andrés Feliz, durante los entrenamientos de la preselección quisqueyana, en el Palacio de los Deportes. Las prácticas están siendo dirigidas por el entrenador argentino Néstor-Che-García. Como asistentes de García están David Díaz, Abraham Disla, Carlos Medina y Yoel Feliz.



“Estamos bien preparados”, dijo Delgado. “Con la llegada del entrenador Che García, él nos ha ayudado a entender muchas cosas que no entendíamos sobre el juego de cada quien y creo que estamos listos para estos dos desafíos”.



“En lo particular, yo he jugado mucho contra los argentinos, ellos tratan siempre de que seas tú quien vayas a jugar a su estilo, y eso es lo que debemos evitar”, precisó Delgado. La representación dominicana sostendrá dos partidos en esta quinta ventana clasificatoria, el primero será esta noche contra Argentina, y el domingo se mide a Venezuela a las 6:00 de la tarde, ambos partidos en la casa de don Virgilio Travieso.



“Debemos correr mucho en cancha, hacer todo lo que tengamos que hacer para que podamos utilizar a nuestro favor, las desventajas que ellos tienen y hacer lo mismo contra los venezolanos el domingo” precisó el jugador exNBA.



En iguales términos se expresaron Rigoberto Mendoza (Vikingo) y Andrés Feliz, quienes hicieron énfasis en que la tropa tricolor debe apelar a la velocidad y defensa de cancha entera, “tratando de contrarrestar la paciencia y el juego parado de los argentinos”.



“Con el capitán Víctor Liz ausente, que es nuestro principal hombre ofensivo, todos y cada uno de nosotros debemos asumir más nuestra responsabilidad y tratar de aportar lo más que se pueda en cancha”, consideró Mendoza.