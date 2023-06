Email it

JUSTA. Diego Colón encestó 27 puntos y Jayson Valdez realizó un triple-doble para que los Leones de Santo Domingo vencieran 89-78 a los Metros de Santiago, en un juego celebrado en el Virgilio Travieso Soto correspondiente a la Súper Liga de la LNB.



Colón lanzó de 15-9 de campo, de 9-5 en triples y capturó tres rebotes para los Leones, que ahora tienen marca de 9-4. El triple-doble de Valdez fue de 12 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias, en una jornada en la que también logró cinco robos.



Juan Pablo Montás y Diego Moquete también se destacaron por los dirigidos por Julio Duquela. El primero aportó 17 unidades y nueve tableros, mientras que el segundo se fue con 12 en anotación, siete asistencias y tres balones robados.



Por los Metros, que han perdido 10 en línea y ahora tienen marca de 1-11, Jean C. Iciano consiguió 19 puntos, Brahiam Méndez 14 y Jhery Matos 13 con seis rebotes, cuatro asistencias y cinco robos. Los parciales concluyeron 14-23, 25-21, 24-17 y 26-17 para los Leones.



Indios derrotan a Cañeros



Los Indios de San Francisco de Macorís pusieron fin a una cadena de dos derrotas en línea al doblegar 101-78 a los Cañeros del Este en partido celebrado en el Techado Mario Ortega. Curtis Hollis, Michael Moore y JD Miller lideraron el ataque de los Indios, que colocan su récord en 6-6, y mejoraron a 4-3 como dueños de casa.



Los Cañeros, que vencieron 95-92 a los Indios en el primer enfrentamiento, tienen marca de 6-7, y 1-5 en la ruta, y caen por cuarta ocasión de manera seguida. El equipo francomacorisano ganó la serie particular por diferencia de puntos, a pesar de que quedó 1-1.



Por los Indios, Hollis anotó 22 puntos, con 11 rebotes y seis asistencias, seguido por JD Miller, con 18 tantos, nueve rebotes y seis asistencias. Por los Cañeros, Will Davis anotó 16 puntos con seis rebotes y Tyree Crump tuvo 15 con siete asistencias.