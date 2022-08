Email it

Encabeza la tropa local para el partido de esta noche (8:00) contra Panamá. Será transmitido por CDN Deportes

La hora cero para el esperado debut de Chris Duarte con la selección nacional de baloncesto llegó. Esta noche, en el Palacio de los Deportes, la tropa tricolor se medirá al combinado de Panamá, correspondiente a la cuarta ventana clasificatoria para el Mundial de Baloncesto del próximo año.



Ayer, la selección daba los toques finales a su preparación con miras a este encuentro y del que se espera una excelente asistencia. El partido será transmitido por CDN Deportes a las ocho de la noche.



“Hay mucha gente que me quiere ver jugar y estamos aquí para eso. Para que me vean y ayude al equipo, a mis compañeros y al país a ganar. Me siento altamente contento y motivado por jugar con el equipo dominicano por primera vez y en nuestra propia casa”, dijo Duarte, escolta que pertenece a los Pacers de Indiana en la NBA.



La selección dominicana ocupa el cuarto lugar del Grupo E con marca de 4-2, mientras que los panameños tienen registro de 2-4 y se ubican el quinto puesto, lo cual convierte este partido en un duelo determinante para ambos conjuntos de cara a quedarse con el ansiado cupo al mundial.



República Dominicana viene de derrotar a Bahamas (88-80) el pasado 4 de julio, mientras que Panamá cayó (88-77) ante Argentina un día antes.



De su lado, Melvyn López tendrá otra gran responsabilidad de conducir al equipo criollo a acercarse más a la clasificación. El dirigente resaltó la preparación que tuvo el seleccionado durante varios días en la casa del profesor Virgilio Travieso Soto.



“Tener a todos estos jugadores que están dispuestos a darlo todo por la patria es importante. La armonía que hay entre cada uno de ellos es buena. Hay mucho deseo de que llegue este día para enfrentar a este equipo de Panamá y de paso poder brindarle una victoria que nos pueda acercar más al mundial del próximo año”, apuntó López.



Manifestó que el juego rápido y la intensidad defensiva serán piezas importantes para que el conjunto dominicano logre salir por la puerta grande esta noche en la llamada “media naranja”.



“Seguimos trabajando en lo que tiene que ver con la parte defensiva. Hemos hecho todos los ajustes necesarios. Es una tarea titánica que tenemos con todos los jugadores. Es algo que tenemos que ir aprendiendo cada día e ir reconociendo y fortaleciendo. La llegada de Chris (Duarte) nos da muchas cosas, en especial esa consistencia y esa facilidad para el juego. La presencia de Chris hace que nuestro equipo sea más ofensivo y rápido en cancha”, apuntó Melvyn.



Además de Duarte, el seleccionado está integrado por el capitán Víctor Liz, Andrés Féliz, Jeromy Rodríguez, Sadiel Rojas, Richard Bautista, Rigoberto Mendoza, Ángel Luís Delgado, Ángel Núñez, Luís Santos, Jean Montero y Eloy Vargas.

“Con Chris nos vemos mejor y más fluidos”

Para Víctor Liz, el encuentro de esta noche tiene mucha importancia para las aspiraciones del país de estar en un Mundial de Baloncesto. De igual forma, ponderó la integración de Chris Duarte a la selección. “Esta es una ventana muy importante para nosotros. Esperemos que las cosas nos puedan salir bien. Seguir afianzando lo que hemos venido haciendo y seguir mejorando como grupo y como país serán vitales para poder salir bien ante Panamá. Con la integración de Chris nos vemos mejor y más fluidos”, sostuvo Liz. El siguiente compromiso del equipo nacional será el lunes 29 del presente mes en la ciudad de Barquisimeto, en el Estado Lara, en Venezuela, y Duarte confirmó su participación con el combinado.