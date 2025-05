Juan Guerrero, con 39 puntos, y Jhery Matos, con 32, llevaron al equipo de Santiago a su tercera victoria en fila. En otro encuentro, Cañeros superaron a Soles en San Pedro

Juan Guerrero no defraudó en su primer partido contra su ex equipo, Leones de Santo Domingo. Guerrero consiguió 39 unidades y 7 rebotes para guiar a los Metros a una victoria 122-119 en doble tiempo extra, en partido de La Súper Liga de la LNB celebrado en el Club Mauricio Báez.



Guerrero lanzó de 23-15 de campo para los Metros, que ahora tienen récord de 3-1. Jhery Matos también brilló con 32 unidades, 7 asistencias y 7 triples en 12 intentos. Terrell Holloway marcó 17 puntos y dio 7 asistencias, mientras que Jordan Gerónimo logró 14 en anotación y 11 capturas. Por los Leones (1-2), Trahson Burrell aportó 27 puntos y 15 rebotes, Nick Faust se fue con 24 unidades, Brayan Saviñón con 17 y Jayson Valdez 15 con 9 asistencias. Eloy Vargas agregó 13 tantos y 8 rebotes frente a su antiguo conjunto.



Parecía que los Leones ganarían en el primer tiempo suplementario, porque sacaron una ventaja de 105-99, con 1:27. Matos tuvo otros planes, ya que un triple suyo en el último segundo empató el marcador 109-109 para enviar el duelo a un segundo tiempo extra. En el segundo tiempo suplementario, Holloway consiguió un disparo de media distancia que dio a los Metros diferencia de 121-119. El cansancio aparentemente estaba del lado de los Leones, ya que el conjunto local no pudo encestar un lance más en el resto del encuentro y así perdieron.



Cañeros extienen racha de triunfos



Los Cañeros del Este extendieron su invicto a 3-0 con la victoria obtenida ante los Soles del Este, 88-64. La franquicia romanense fija su récord en 3-0, mientras que Soles acumula 1-3, con su segundo revés en casa, el polideportivo Rolando Ramírez, del Complejo Deportivo Tomás Binet, de la Sultana del Este, sede oficial de Soles (Antiguos Cocolos).



Por los Cañeros, sus mejores atacantes fueron Yeison Colomé con 34 puntos, cuatro rebotes y cuatro asistencias, el refuerzo Andre Norris anotó 15 tantos y Eusebio Suero 11 y Bryan Polanco aportó 10. En el revés, Joni Liriano marcó 17 unidades y Josué Salazar encestó 10 para ser los únicos de su equipo con doble dígitos. Para la jornada de hoy, Titanes del Sur recibirán, a las 8:00 de la noche, a Marineros de Puerto Plata en el Polideportivo de San Cristóbal, y los Leones de Santo Domingo visitarán a los Reales de La Vega en el Palacio de los Deportes Fernando Teruel, desde las 8:30 de la noche.