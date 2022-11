Jean Montero habla de los momentos importantes que tuvo en el triunfo de la selección nacional ante Venezuela

Jean Montero apenas tiene 19 años. A esa edad, ha dado muestras de madurez en el poco tiempo que tiene vistiendo el uniforme de la selección nacional de baloncesto. Eso quedó evidenciado en la victoria del combinado dominicano, el pasado domingo ante Venezuela, tra sus importantes aportes saliendo de la banca.



Pudo lucirse en un Palacio de los Deportes que tenía una muy buena asistencia, demostrando que posee la capacidad para guiar un equipo desde la posición uno en momentos apremiantes. Terminó con 22 puntos, máximo anotador de la escuadra nacional.



“Nunca me imaginé lo que ese día iba a pasar contra Venezuela”, dijo Montero al programa “Mañana Deportiva”, que se difunde de 7 a 9 de la mañana por CDN Radio. “Es algo que me llena mucho de orgullo. Estaba pasando unos meses duros por la situación de mi contrato y tener una actuación así de frente a mucha gente me llena de satisfacción”, agregó. Manifestó que salir de la banca a “simplemente divertirse” en la cancha fue clave para encabezar la séptima victoria del equipo dominicano durante el partido de la quinta ventana clasificatoria al Mundial de Baloncesto 2023, que se desarrollará en Filipinas, Japón e Indonesia. Asimismo, le dio crédito a la confianza depositada en su persona por parte del dirigente Néstor –Che- García para ese encuentro.



“Recuerdo que dije: él me va a poner hoy (el domingo). Sé qué me va a utilizar, que me va a poner a defender a los armadores por mi buena defensa. Sé cómo defenderlos y por eso me va a dar buenos minutos y tengo que aprovecharlo. Para eso me preparé bien fuerte”, añadió Jean.



Y Montero no hizo quedar mal al dirigente de nacionalidad argentina. Estando la selección criolla por debajo de 11 puntos en el último cuarto, apareció Montero encestando los tantos más importantes que lograron virar el marcador.



“Nunca me imaginé que iba a tener una actuación de esa manera. He visto el video más de 300 veces. Ese momento parecía como de jugarse la clasificación para un mundial”, señaló el joven jugador nativo del populoso sector de Villa Juana.



Próximos encuentros



El equipo dominicano, ahora puso su marca en 7-3 al igual que los venezolanos, por lo que la tropa tricolor se mantiene con amplio chance de conseguir la clasificación para el Mundial FIBA.



Sus próximos encuentros serán en el mes de febrero del próximo año ante Panamá y Argentina, respectivamente. Los equipos de las Américas se clasificarán a la Copa Mundial con la celebración de seis ventanas durante 15 meses, que van desde noviembre de 2021 hasta febrero de 2023, con las selecciones nacionales que jugarán partidos de local y visitante en cada ventana.



Los siete mejores equipos del Continente (tres primeros grupos E y F y mejor cuarto lugar) avanzan a la Copa del Mundo de Filipinas, Japón e Indonesia.



Sobre los próximos partidos de la selección en febrero, manifestó que está dispuesto a jugar en el rol que el dirigente García entienda.



“Él es el que sabe de si ponerme de titular o no. No quiero asumir tanto ese rol porque eso puede traer un serio compromiso. Quiero que las cosas fluyan. Si entiende que debo estar ahí (en la alineación titular) estoy ahí, si no afuera”, expuso.



Trato con los veteranos



Montero es un jugador que ha estado relacionado con la selección desde 2019. La química que ha logrado desde ese entonces con los jugadores más veteranos es algo que le llena de satisfacción.



“Ha sido buena la química que he tenido con cada uno de ellos. Soy un jugador que me gusta divertirme, me gusta relajar mucho tanto fuera como dentro de la cancha. Me llevo súper bien con todos ellos. Hago chistes, enciendo el coro y detrás de todo eso hay una química”, dijo el novel jugador.