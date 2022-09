Email it

El equipo nacional de mayores debutará hoy ante el combinado de Puerto Rico, en la edición número 19 de la AmeriCup, la competencia de baloncesto más prestigiosa de las Américas, que se celebra del 2 al 11 del presente mes en Recife, Brasil.



El partido entre quisqueyanos y boricuas, correspondiente al Grupo B, está previsto para las 10:10 de la mañana, hora dominicana, en el Geraldão Arena, de la ciudad de Recife.



El encuentro será transmitido por televisión, a través de CDN Deportes, al igual que los demás compromisos de los dominicanos.



El dirigente Melvyn López contará con una plantilla que integran Andrés Féliz, Richard Bautista, Jassel Pérez, Jeison Colomé, Juan Miguel Suero, Sadiel Rojas, Anyeuri Castillo, Brayan Martínez, Ángel Núñez, Jeromy Rodríguez y Ángel Luis Delgado.



Por su parte, los boricuas al mando de Nelson Colón, tienen en su nómina a George Conditt, Stephen Thompson Jr., Timajh Parker, Jordan Cintrón, Justin Reyes, Tjader Fernández, Alfonso Plummer, Ismael Romero, Christopher Ortiz, Javier Mojica, Tremont Waters y Ethan Thompson.



Además de República Dominicana y Puerto Rico, también se encuentran en el Grupo B Islas Vírgenes y Argentina, en el torneo que también tiene dos grupos más, en el A se ubican Colombia, Uruguay, Brasil y Canadá; y en el Grupo C están México, Venezuela, Panamá y Estados Unidos.



La selección nacional de baloncesto no contará con las presencias del NBA Chris Duarte, de los Pacers de Indiana, así como de Víctor Liz se encuentran entre los jugadores que no estarán en este certamen.



La República Dominicana viene de agotar sus primeros dos compromisos de la cuarta ventana clasificatoria para el Mundial de Baloncesto de 2023, al derrotar a Panamá en el Palacio de los Deportes profesor Virgilio Travieso Soto, y caer ante Venezuela en esa nación el pasado lunes.